Od 1. siječnja službena valuta u Hrvatskoj postaje euro, a s ulaskom u eurozonu morat ćemo se naviknuti na nešto drugačije cijene. Odnosno, sve što je do sada bilo u kunama, a preračunato po fiksnom tečaju od 1.siječnja plaćat će se u eurima.

Sukladno tome, država je zbog novih iznosa i nove valute morala izmijeniti i neke zakone i pravilnike, a koji se primjerice odnose na cijenu osobnih dokumenata, pa ćemo tako primjerice osobnu iskaznicu umjesto 100 kuna plaćati 13,27 eura. Cijena osobnih iskaznica koje se izdaju osobama s navršenih 70 godina, a koje ne sadrže certifikate, do sada je iznosila 70,00 kuna, dok će od 1.siječnja koštati 9,29 eura.

Osobnu iskaznicu u ubrzanom postupku plaćat ćemo 25,88 eura (sada 195 kuna), a osobnu iskaznicu u žurnom postupku 66,36 eura (sada 500 kuna).

Biometrijska putovnica u redovnom postupku od 1.siječnja koštat će 42,47 eura, a ako želite da vam putovnicu pošalju na adresu prebivališta ili boravišta, platit ćete 46,45 eura. Cijena putovnice u žurnom postupku koštat će 54,42 eura, odnosno 61,72 eura za dostavu putovnice u žurnom postupku. Za putni list umjesto dosadašnjih 20 kuna, plaćat ćete 2,65 eura.

Druge tarife za vozačke ispite

Zbog uvođenja eura, država je donijela i odluku o izmjeni odluke o visini naknade za polaganje vozačkog ispita pa će se tako od 1.siječnja pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći plaćati 12,61 euro, dok će prometni propisi i sigurnosna pravila koštati 15,66 eura.

Cijena polaganja kategorija A1, A2, A, AM, F, G koštat će 21,77 eura, B kategorije, kombinacija vozila B kategorije i priključnog vozila čija je najveća dopuštena masa te kombinacije veća od 3.500 kg, a ne prelazi 4.250 kg koštat će 25,08 eura, kategorije BE, C1, D1 koštat će 26,81 euro, kategorije C1E, D1E, C 32,65 eura, CE kategorije 35,17 eura, a D, DE, H kategorije 40,08 eura.