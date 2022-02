Već nekoliko dana je poznato kako će domaće zdravstvene vlasti krenuti u novu strategiju cijepljenja. U petak je na tu temu održan sastanak u s predstavnicima HZJZ-a i HZZO-a. Detalje je medijima otkrio ministar zdravstva Vili Beroš.

"Prvo smo gledali, gledamo još i uvijek, broj novozaraženih. No taj broj, pogotovo dolaskom omikrona, više nije toliko važan. Onda gledamo broj hospitaliziranih. Obzirom na omikron, on uzrokuje nešto drugačiju kliničku sliku. Osobno mi je najvažnije koliko je ljudi na intenzivnom odjelu i na respiratoru. Broj dnevno novozaraženih nije toliko relevantan", poručio je Beroš.

Broj preminulih je previsok

Broj preminulih je i dalje previsok, upozorio je, referirajući se na današnju informaciju Stožera o 44 umrle osobe, od kojih je, prema njegovim riječima, 31 umrla od covida-19, a 13 s njime.

"U Zagrebačkoj županiji je 66 posto udio pozitivnih u testiranima, to je najviše u Hrvatskoj. Kad je riječ o broju testiranja brzih testova, imamo 139.080, to su oni koji su testirani radi ulaska u bolnice, javne ustanove i dolaska na posao. To su nađeni kao pozitivni i izolirani iz daljnjih poslovnih procesa, tako smo spriječili širenje bolesti, Otkako smo počeli koristiti novu metodologiju, vidimo da je oko trećine bolesnika oni kod kojih uz covid dominira i neko drugo patološko stanje, puno je ispravnije komunicirati mortalitet nego ranije", objasnio je ministar.

Dodao je da su raspravljali i o listama čekanja onkoloških bolesnika. "Slijedi nam epidemija onkoloških bolesnika", upozorio je.

Savjetovališta i mobilni timovi

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak otkrio je što žele postići novom strategijom cijepljenja. Dodao je da je pao interes za prvu i treću dozu. "Ljudi kažu da se ne žele cijepiti, imaju određene strahove prema cjepivu i od nuspojava. Zbog toga smo otvorili savjetovališta, svatko može doći na punkt i pitati", poručio je i dodao da će pojačati aktivnosti savjetovališta.

Smatra da je procijepljenost manja u raspršenim područjima zbog čega će mobilni timovi pojačati odlaske u ona mjesta gdje ljudi ne mogu doći do domova zdravlja. Time bi se omogućilo ljudima da se cijepe i kod kuće.

"Stimulirat ćemo i drive-in cijepljenje, pojačat ćemo i taj dio i stimulirati, da ljudi ne moraju izlaziti iz automobila. Za one kronične bolesnike koji dolaze u bolnice, zamolit ćemo bolnice da ih pitaju jesu li cijepljeni i da ih se cijepi u bolnicama tamo gdje postoje kapaciteti", dodao je Capak.

Drukčije poruke u kampanji

Istaknuo je da ima puno prostora za dodatno cijepljenje te izrazio skepsu da bi mogli dostići 90 posto cijepljenog stanovništva. Dodao je kako je sada teško prognozirati i hoće li ispuniti prvotni cilj od 70-80 posto procijepljenosti. Dodao je da je glavni problem to što se mladi cijepe, ali je istaknuo i da nisu pogriješili u kampanji.

"Ne bih rekao da smo pogriješili u kampanji cijepljenja. Imali smo dobar slogan koji je dobio pohvale na razini EU. Ako netko ima bolji slogan, neka ga slobodno javi, ali ga dosad nismo našli. Pitanje je je li ključna medijska kampanja, zapravo je ključna zdravstvena pismenost stanovništva.

Kad govorim o zdravstvenoj pismenosti, to znači znanje o vlastitom zdravlju. Da ljudi više znaju o cijepljenju i učinkovitosti cijepljenja nego što je to kod nas slučaj. U zemljama zapadne Europe se puno više uči o tome u školama, to se i kod nas pokušava promijeniti. Kod nas je taj broj sati koji se odnosi na znanje o zdravlju manji nego što je to u zapadnim zemljama, pogotovo nordijskim zemljama.

Što se tiče kampanje i poruka, razgovarali smo o tome da bismo kampanju usmjerili na poruke osoba koje su imale teška iskustva u covidu ili kojima su članovi obitelji imala teška iskustva tako da ćemo ići u tom smjeru", poručio je Capak.

Fokus na pacijentima

Ministar Beroš se nadovezao s planovima o reformi zdravstva. "U novoj reformi zdravstva ćemo fokus usmjeriti na pacijenta, u smislu informiranosti i odgovornosti i participacije u borbi za zdravlje. Mislimo u školama daleko više sati nastave potrošiti na zdravlje, prehranu, tjelovježbu, to je jedan od segmenata predložene reforme", otkrio je ministar i ponovno apelirao na sve građane da se cijepe.

Osvrnuo se i na kritičare koji tvrde da Stožerom upravlja politika i kako se donose političke, a ne epidemiološke odluke, zbog čega raste nepovjerenje.

"Ona floskula o nepovjerenju u Stožer jer donosi različite odluke ne stoji. Mi smo pustili struku, ne politiku, ne Capaka ili Beroša. Imamo li pozitivnih rezultata? Nemamo. Ta sociološka studija koja se radi je naš temelj za budućnost. Buduće generacije će biti izložene sličnim ugrozama i nadam se da ćemo nešto naučiti", rekao je.

'Obvezno cijepljenje je jedna od opcija'

Ministar je otkrio i razmišlja li se o obveznom cijepljenju u Hrvatskoj, kao što se ono već mjesecima planira u Njemačkoj ili Austriji. "Da, opcija obaveznog cijepljenja je jedna od opcija. Ali nemojte sad da bude naslov 'da, Beroš je za obavezno cijepljenje'. Dakle u ovom trenutku ne, ali ako se pojavi nova varijanta koja bi se širila brzinom omikrona a uzrokovala visoku smrtnost, onda bi to bila opcija ne samo kod nas nego u cijeloj Europi. Ne možemo se mjeriti sa zapadnim zemljama koje imaju procijepljenost trećom dozom kao mi drugom dozom. Shodno podacima ćemo procjenjivati situaciju", naglasio je Beroš.

Progovorio je i o suživotu s koronavirusom. "Teško je reći kad će se razmatrati suživot s virusom. Kada bolest, bez obzira na brzinu širenja i procijepljenost, neće imati značajne posljedice na naše građane u smislu hospitaliiziranih i umrlih, tada ćemo moći pričati o suživotu s virusom. Omikron već mjesec i pol dana nije u Hrvatskoj polučio ono čega smo se bojali. Zdravstveni sustav nije toliko opterećen i to je dobro", istaknuo je ministar zdravstva.