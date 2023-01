Neuropsihijatar dr. Slavko Sakoman u utorak je na televiziji N1 iznio šokantne tvrdnje prepričavši događaj od 31. prosinca prošle godine, koji je njemu pak ispričala majka jednog bivšeg ovisnika. Prema toj priči koju je Sakoman iznio u javnost, policajci su u novogodišnjoj noći došli na intervenciju u jedan stan na zagrebačkoj Savici, ondje izvadili i ponudili kokain prisutnima te ga skupa s njima konzumirali.

"Jedan od te dvojice policajaca sin je državnog dužnosnika i poznate javne osobe, ali to nije moje saznanje, nego je to iz tog kruga osoba i on nije uživao kokain. Glavni motiv mladićeve majke koja je meni to ispričala je taj što joj je sin (koji je bio u tom stanu) opet počeo konzumirati kokain", izjavio je potom Sakoman za Jutarnji list.

Iz PU zagrebačke potom su priopćili da su pokrenuli istragu o ovim Sakomanovim tvrdnjama.

'Lako se može utvrditi tko je bio na intervenciji'

Tu je priču na televiziji N1 danas komentirao odvjetnik Anto Nobilo kazavši da policiji neće trebati dugo vremena kako bi se utvrdilo o kojim policijskim službenicima se radilo.

"Lako se može utvrditi tko je bio na intervenciji, tko je bio tamo. Ako je bila intervencija, vjerojatno je i neka bilješka, zna se vlasnik stana, treba saslušati te ljude", kazao je.

"Policiju se ne štiti. Ako netko napravi kazneno djelo, oni će krenuti. Nije problem u policajcima, nego u neimenovanom dužnosniku. Njih se već štiti. To je problem. Mislim da je motivacija dr. Sakomana da izađe u javnost bila ta što je shvatio da istraga pod tim okolnostima možda ne bi išla do kraja. A sad kad je u javnosti, morat će se sve utvrditi", dodao je Nobilo.

Govoreći o kaznama za neprijavljivanje kaznenog djela, Nobilo je rekao da ako policajac, kojemu je to dužnost, to ne uini, onda je u pitanju "prilično ozbiljno kazneno djelo".

"Kad je ovo izašlo u javnost, postalo je širi interes. To bi se moralo dogoditi sve kroz nekoliko dana. Policija bi morala brzo djelovati. Sjetimo se kako je brzo odbačena prijava za grupu Borg. Kad žele, mogu oni to brzo napraviti”, dodao je Nobilo.

'U slučaju pripadnika HVO-a imamo zakonodavnu zbrku'

Nobilo je na N1 prokomentirao i ukidanje presude Visokog upravnog suda koji je bivšem pripadniku HVO-a odbio priznati prava i povlastice koje uživaju hrvatski ratni vojni invalidi, pripadnici Oružanih snaga RH. Tom odlukom širom su otvorena vrata prihvaćanju i desetaka ostalih identičnih ustavnih tužbi bivših pripadnika HVO-a koje čekaju na rješavanje pred tim sudom. Nobilo kaže da je riječ o kompliciranoj pravnoj priči.

"Hrvatska ima narativ da su pripadnici HVO-a obranili Hrvatsku pa su zato zaslužni pa moraju imati prava. To je bio prvenstveno narativ HDZ-a, ali on nije točan. Hrvatsko vijeće obrane je najviše ratovalo s muslimanima koji nisu napali Hrvatsku. Na kraju rata HVO s Armijom BiH i HV-om sudjeluje u zajedničkim operacijama i objektivno pomaže Hrvatskoj, ali to nije razlog da im se priznaju prava hrvatskih branitelja", rekao je.

On smatra da Hrvatska mora platiti pripadnicima HVO-a i izjednačiti ih s hrvatskim vojnicima, ali iz drugih razloga.

"Imamo presude Haškog tribunala da je u BiH bio međunarodni oružani sukob i da su se ratni zločini odvijali u tom kontekstu gdje je Hrvatska taj strani element, tj. agresor. Definirali su da se HVO borio za političke interese Hrvatske koja je htjela proširiti svoj teritorij na dio BiH, da su bili logistički oslonjeni na hrvatsku vojsku, da su vojnici bili hrvatski časnici koju su u Zagrebu dobivali mirovinsko i plaće, i da je zapovjedna linija išla do Zagreba, do Tuđmana. U tim smo ih okolnostima zloupotrijebili za ostvarivanje nečega na što nismo imali pravo. Hrvatska to sad ne smije javno priznati. Ako prizna, odgovorna je kao agresor u BiH, a s druge strane ima potrebu da im da mirovine, invalidnine i ostalo, a u zakonu to ne smiju priznati. Zato imamo zakonodavnu zbrku", pojasnio je.

'Ako ideš po svoju djecu iz Konga, zašto ne ideš u Kongo?'

Smatra, također, da je komentar ministra branitelja Tome Medveda o tome bio neprimjeren:

"On je prejudicirao da to neće ništa promijeniti. Tu se malo pogubio i ušao u sudbenu vlast, premda nje to netko njemu rekao. Nije on pravnik niti je mogao znati. Neki dogovor je ispod stola napravljen. Malo se zaletio, nije to smio reći, to je direktno miješanje izvršne vlasti u sudbenu vlast. Ali sve je to pravni kaos proizašao iz naše intervencije u BiH i nespremnosti Hrvatske i društva suočiti se s tamnim stranicama prošlosti", rekao je Nobilo.

Što se tiče osmero Hrvata uhićenih u Zambiji i osumnjičenih za trgovinu djecom iz DR Kongo, Nobilo je kazao da o tome nema puno informacija, ali smatra da je kazneno djelo počinjeno.

"Što se kaznene odgovornosti hrvatske države tiče, bit je jesu li obmanuti ili su bili svjesni vrši li se kršenje postupka. Sudski postupak to može dokazati. Iz daljine strši – ako ideš po svoju djecu iz Konga, zašto ne ideš u Kongo? Ako je Kongo zabranio posvajanja, kako možeš dobiti dokumente? Trebat će dobra obrana. Ako dokažu da su bili obmanuti i da su žrtve, onda će se obraniti. Teoretski Zambija postupak može prebaciti u Hrvatsku, ali pravno mislim da za to nemaju uvjete", ustvrdio je.