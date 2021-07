Njemačka od 1. kolovoza uvodi nova pravila za svoje putnike koji se vraćaju s godišnjih odmora. Oni će pri ulasku u Njemačku morati imati ili trenutni test na Covid-19 ili dokaz o potpunom cijepljenju ili pak dokaz da su preboljeli bolest, piše Jutarnji list.

Osim toga, Njemačka redefinira epidemijski rizično područje pa će ostati samo razdioba na visokorizične (sedmodnevna incidencija kontinuirano iznad 100 i visoko zauzeće intenzivnih kreveta te mali postotak testiranih u odnosu na stanovništvo) i područja mutacije virusa. Prije je granica za svrstavanje u visokorizična područja bila sedmodnevna incidencija od 200, a sada je 100.

U boljem položaju od Španjolske i Portugala

Za visokorizična područja, za necijepljene i one koji nisu preboljeli Covid-19 zahtijeva se desetodnevna karantena koja se može skratiti negativnim testom nakon pet dana. Za dolazak iz područja s mutacijom virusa zahtijeva se 14-dnevna karantena za sve putnike i za cijepljenje, bez mogućnosti skraćivanja. Jutarnji list piše kako je Hrvatska trenutno u povoljnoj situaciji jer nije ni na jednoj od tih listi, dok su, primjerice, Španjolska i Portugal označeni kao visokorizična područja.

Iz Hrvatske turističke zajednice kažu da je dobra vijest što Hrvatska nije u visokorizičnom području i da će se time ujednačiti situacija za sve hrvatske županije.

U Hrvatskoj je trenutno 200.000 turista iz Njemačke

"Za Hrvatsku to praktično znači da se uvjeti za povratak izjednačavaju za sve županije i da Zadarska županija više nije rizično područje. U sljedećim tjednima, kada se očekuje još veći broj njemačkih gostiju u Hrvatskoj, to može značiti veći interes istih za testiranjem u destinacijama. Kako je ta mjera donesena za sve inozemne destinacije, nije za vjerovati da će ista odvratiti putnike koji su u kolovozu planirali putovati u inozemstvo, od tog putovanja. Isto tako, kako je mjera donesena sada, ista se ne bi trebala mijenjati do kraja sezone", kazao je za Jutarnji list direktor predstavništva HTZ-a u Njemačkoj Romeo Draghicchio.

On dodaje da je sedmodnevna incidencija u Hrvatskoj 28 i bitno je manja od ostalih mediteranskih destinacija pa se Hrvatska nalazi u povoljnijem položaju. Inače, u Hrvatskoj trenutno boravi preko 200.000 Nijemaca a od početka sezone isti su ostvarili gotovo milijun dolazaka što je 20 posto više u odnosu na prošlu godinu.

'Ove mjere nisu uvedene da se nešto zabranjuje'

Ministrica turizma Nikolina Brnjac kazala je kako je u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo i turističkim zajednicama pripremljeno dodatnih 350 punktova za testiranje te osigurano više od milijun testova po povoljnijim cijenama, a osigurana je i mogućnost cijepljenja za strane državljane.

Da je vijest o promjeni pravila u Njemačkoj dobra, tvrdi i Selimir Ognjenović, suvlasnik I.D Riva Toursa iz Münchena.

"Prema novim uputama, kada bi netko od naših gostiju odlučio stornirati, on nema to pravo bez troškova. Ovo što su mjere uvedene, nisu da se nešto zabranjuje, nego da se definira pod kojima uvjetima se može putovati. Oni su zadržali pravo da svakom Nijemcu kažu kakvo je stanje s koronom u svijetu. Ono ne znači da crvena zona znači zabranu putovanja. Ako putujete u tu zemlju, rizik je veći nego negdje drugdje. I to je to", kazao je Ognjenović za Jutarnji list.