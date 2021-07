Savezni ministar zdravstva Njemačke Jens Spahn iz CDU-a već nekoliko dana pokušava kroz vladu Angele Merkel progurati uvođenje još strožih mjera za povratnike s odmora u Njemačku. Berliner Morgenpost donosi da je Spahn htio već od 28. srpnja uvesti obavezno testiranje na apsolutno sve povratnike s ljetnih praznika, "sasvim nebitno iz koje zemlje i kojim načinom prijevoza dolaze". Dosadašnje epidemiološke mjere u dijelu obaveznog testiranja na SARS-CoV-2 odnose se samo za one koji putuju avionom, kao i za one koji dolaze iz regija označenih područjima visoke incidencije, prenosi RTL.hr

Raste broj zaraženih u Njemačkoj nakon povratka turista

Razlog ovakvom izrazitom zaoštravanju odnosa Spahna i njegovog ministarstva je to što već neko vrijeme u Njemačkoj ponovo raste broj zaraženih koronavirusom, pri čemu se ogromna većina slučajeva odnosi na delta varijantu.

Usto, Institut Robert Koch (RKI) nedavno je konstatirao da u posljednja četiri tjedna vrlo osjetno raste broj zaraženih povratnika u Njemačku iz inozemstva.

Hrvatska u tjednu prije toga navedena kao četvrti najčešći izvor zaraženih putnika iz inozemstva u Njemačku, i to s najvišom progresijom tijekom četiri tjedna, od samo jednog otkrivenog u 25. ovogodišnjem tjednu do već 66 otkrivenih slučajeva covida-19 u 28. tjednu.

Njemačka se već sad mora hitno pripremati za jesen i zimu

RKI je u svom tjednom izvještaju istaknuo da se u Njemačkoj najviše slučajeva koronavirusa sada bilježi, i to izrazito, kod najmlađih, u dobi između 15 i 34 godine, a najrjeđe kod starijih od 60, što se objašnjava najvišim udjelom cijepljenih u tom dijelu stanovništva.

Zaključak RKI-a je da se Njemačka već sad mora hitno pripremati za pogoršano stanje s covidom-19 naredne jeseni i zime.

Sad se ispostavlja da su savezna i regionalne vlade o svemu tome itekako vodile i da vode računa.

Ministrica pravosuđa stopirala 'nerazmjerne' mjere

Jens Spahn je htio već ovog mjeseca uvesti striktno testiranje apsolutno svih koji se vraćaju iz inozemstva na koronavirus. Jedini razlog zašto mu to (još) nije prošlo je protivljenje ministrice pravosuđa Christine Lambrecht (SPD) koja se protivi mjeri kao zakonski "nerazmjernoj".

"Savezno ministarstvo za zdravlje zalaže se za najbrže moguće proširenje obaveze testiranja za putnike", službeno odgovaraju iz Spahnovog ministarstva za njemačke medije.

Spahn u tome ima i saveznike na lokalnim razinama, bez obzira na političku pripadnost. Premijerka Mecklenburga-Zapadnog Pomorja, SPD-ovka Manuela Schwesig, upozorava, navode agencije, da Njemačka "ne smije ponoviti grešku iz prošle godine kad se povratnike s putovanja nije dovoljno testiralo".

Neki traže i karantenu

Ona se ne zalaže samo za obično testiranje, neko kaže kako bi "Trebalo uvesti pravilo da nakon povratka i prvog testiranja slijedi i drugi test nakon pet dana karantene."

CSU-ov predsjednik vlade Bavarske Markus Söder sa svoje strane ide u okupljanje njemačkih regija u kojima vlade vode CDU odnosno CSU kako bi se uvele strože epidemiološke mjere za povratnike s odmora.

Najnovije je to da je za ZDF jedan od istaknutijih njemačkih virologa Martin Stürmer dao za pravo ministru Spahnu, unatoč tome što je inače načelno protiv obaveze cijepljenja.

Stürmer je rekao da je uopće "neoprezno" netestirati povratnike iz inozemstva čak i u slučajevima kad je riječ o osobama koje imaju antitijela, bilo kroz cijepljenje, bilo da su preboljeli covid.

Sve to direktno se tiče Hrvatske. Naša zemlja, koliko god da je izrazito tradicionalno omiljeno mjesto za odlazak na ljetovanje milijuna Nijemaca, te koliko god da su epidemiološke brojke u Hrvatskoj još uvijek bitno manje loše od onih u Španjolskoj i nekim drugim zemljama, i mediji i zdravstvene službe u Njemačkoj redovito prate stanje po jadranskim županijama.

Rizičnim po Hrvatsku tako se navodi i rast broja novooboljelih i proširenost delta varijante, koja je sad već otprilike na razini Njemačke, i udio turizma od dvadesetak posto u BDP-u Hrvatske.