Stožer je danas održao presicu, a ministar zdravstva Vili Beroš objavio je novu odluku stožera prema kojoj će obiteljski liječnici u sljedećih 15 dana morati zvati sve starije od 65 godina na cijepljenje.

"Naš cilj je zaštititi naše starije, osobe preko 65 godina. Donijeli smo odluku o raspodjeli rada za obiteljske liječnike. 40 posto naših sugrađana koji su stariji od 80 nije cijepljeno. Među onima koji su stariji od 65 godina, njih 31.3 posto nije cijepljeno. 267.176 naših sugrađana je to. To su najizloženije osobe. Stoga je od osnovnog značaja doći do tih bolesnika. Obiteljski liječnici su obvezni u roku od 15 dana pozvati sve pacijente u dobi iznad 65 godina koji nisu cijepljeni, a to jedino mogu oni zbog GDPR-a, moraju ih nazvati i komunicirati situaciju oko cijepljenja. Ako ne uspiju, u daljnjem roku od 30 dana moraju obavijestiti naše starije sugrađane o cijepljenju", kazao je Beroš.

Nakon što nazovu starije sugrađane, liječnici će morati o svemu obavijestiti Ministarstvo.

"To činimo da spasimo sve koje spasiti možemo. Apeliram na sve starije sugrađane da otvore patronažnim sestrama i da se jave svojim liječnicima. Cijepljenje spašava živote.Imamo 156 epidemiologa koji godinu i pol rade da bi spriječili teške posljedice epidemije. Ne možemo sve dati njima.Naši sugrađani, pogotovo stariji, vjeruju svojim liječnicima. Vjerujem da će ipak prevladati razum i da će sačuvati svoje zdravlje, ovo je nužan i potreban korak", rekao je Beroš.

