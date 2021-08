Na dugoj plaži u Peroju pored Vodnjana turiste je u ponedjeljak ujutro dočekala neugodna obavijest na čak pet jezika. U njoj stoji da je plaži zabranjen pristup svima osim obližnjim stanarima, a u potpisu je navedena "Inicijativa posjednika pomorskog dobra".

"Dopunom i izmjenom Zakona o smanjenju pomorskog dobra čl. 08/52 ovoj plaži zabranjen je pristup. Pravo prilaza imaju isključivo korisnici stambenih objekata do unutrašnjosti 50 metara obalnog pojasa", navodi se u poruci.

Dobro smišljena provokacija

Nije ovo prvi incident sa svojatanjem plaže i pomorskog dobra, pa je policiji sve prijavila jedna kupačica, a potom se obratila redakciji Jutarnjeg.

"Još od malih nogu dolazim ovdje i ovo je prvi put da vidim ovakav natpis. Zvali smo odmah policiju, međutim iz policije su nam rekli da je to u nadležnosti komunalnih redara. Nazvali smo i općinu Vodnjan, a tamo su rekli da će odmah nekog poslati da se maknu ovi natpisi. Kako kažu, smatraju da je to samo 'provokacija' jer, osim što nema nikakvih zakonskih osnova za takve natpise, ova tema je sada aktualna u medijima, pa je netko očigledno htio izazvati još veće reakcije javnosti. No bez obzira na to, stranci ne znaju točno što se događa i sramota je da uopće vide ovakve natpise na obali", govori žena.

Nepostojeći zakon

Tvrdi da u nedjelju takvih poruka nije bilo, pa je moguće da je netko ranom zorom obavio posao "obavješćivanja", zapravo zavaravanja. Vrijedi spomenuti da Zakon o smanjenju pomorskog dobra ne postoji, kao ni "Inicijativa posjednika pomorskog dobra". Pomorsko je dobro u Hrvatskoj inače opće dobro dostupno svima na korištenje.