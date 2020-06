NEMA IZNENAĐENJA OKO REJTINGA STRANAKA U JADRANSKIM IZBORNIM JEDINICAMA: No, zato ima velikog postotka neodlučnih birača

U jadranskim izbornim jedinicama podrška Restart koaliciji opada s kretanjem prema jugu, ali bi sve stranke trebale ciljati na velike postotke neodlučnih birača

Iako ponegdje bilježe potporu manju nego prije četiri godine, vodeće stranke prije parlamentarnih izbora ne mogu računati na iznenađenja ili preotimanje glasova birača u jadranskim izbornim jedinicama, barem tako pokazuje najnovije HRT-ovo istraživanje javnog mnijenja HRejting.

Ono je otkrilo da bi gotovo polovica birača iz osme izborne jedinice, koja obuhvaća Istru, Kvarner, Gorski Kotar i dio unutrašnjosti, glasovao za Restart koaliciju, dok bi HDZ uz njih još jedini imao šanse za saborske mandate. Od ostalih opcija, najbliže prelasku izbornog praga je koalicija Živog zida te platforme Možemo!, a u igri za mjesto u Saboru je i Domovinski pokret Miroslava Škore. No riječki vjeroučitelj Marin Miletić iz Mosta i politički veteran Damir Kajin iz Demokrata s manje od tri posto potpore teško se mogu nadati ulasku u Sabor.

No, u ovoj jedinici je čak 8,5 posto neodlučnih birača, a njihovo bi uključivanje moglo utjecati na raspodjelu mandata između Restarta i HDZ-a. Trenutno restart ima devet, a HDZ tri mandata, a statistička pogreška od četiri posto mogla bi utjecati na dobivanje preostala dva rubna mandata, kojim su opet najbliže Restart i HDZ.

Restart uzima rubni mandat u devetoj

U devetoj izbornoj jedinici koja obuhvaća prostor od Like do sjevera Splitsko-dalmatinske županije HDZ bi u ovom trenutku s 37 posto glasova osvojio sedam mandata. Restart koalicija bi s 20 posto ugrabila tri, a deset posto Miroslavu Škori jamči jedan mandat, koliko osvaja i Most.

Za jedini preostali mandat bore se HDZ, Restart i Škorin Domovinski pokret, a prema istraživanju mu je najbliža Restart koalicija. No, ne treba zanemariti niti utjecaj čak više od 10 posto neodlučnih birača.

U desetoj ‘tučnjava’ oko jednog mandata

Na krajnjem jugu zemlje, u 10. izbornoj jedinici, vlada slično raspoloženje među biračima. Iako je ovjde potpora svima manja nego 2016. HDZ i dalje osvaja 33 posto glasova i šest mandata. Restart koalicija s 26,2 posto može računati na pet mandata a prag s jednim mandatom prelaze Domovinski pokret i Most.

Za jedan rubni mandat se bore svi, ali je, prema anketi najbliži HDZ. I u ovoj je izbornoj jedinici zabilježeno čak 10 posto neodlučnih birača.