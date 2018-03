‘NEISTINE, UVREDE I KLEVETE’: Bivši šef programa HRT-a tužio Most, Grmoja mu ekspresno odgovorio

Nekadašnji ravnatelj Programa HRT-a Saša Runjić tužio je Most zbog, kako je rekao, neistina, uvreda i kleveta koja je ta stranka, tijekom saborske rasprave o stanju na HRT-u, iznijela na njegov račun, no iz Mosta mu odgovaraju da je uloga zastupnika upozoravati na nepravilnosti pa će tako nastaviti i dalje, a poručuju mu i kako je skandalozno to što želi uvesti verbalni delikt.

“Tužio sam Most jer je u ožujku tijekom saborske rasprave po klubovima o stanju na HRT-u njihova zastupnica Ljubica Ambrušec na moj račun iznijela niz neistina, uvreda i kleveta”, kratko je Hini potvrdio Runjić ne specificirajući o čemu je točno riječ. Prvo ročište, dodao je, očekuje u siječnju.

Grmoja: ‘Želi ponovno uvesti verbalni delikt’

Mostov glasnogovornik Nikola Grmoja poručio je pak kako je skandalozno da jedan djelatnik koji je bio na visokoj poziciji na HRT-u želi ponovno uvesti verbalni delikt.

“Neviđeno je da zbog govora naše zastupnice u Saboru o stanju na HRT-u, u kojem se spominje gospodin Runjić koji je u to vrijeme bio na visokoj poziciji, on tuži cjelokupan klub Mosta. To pokazuje kakvo je shvaćanje demokracije i slobode govora posebno kod saborskih zastupnika. Zato su nas građani birali da iznosimo stavove i mi ćemo se i dalje nastaviti tako ponašati, a gospodin Runjić neka nas tuži. Mi smo dobili mandat od građana i uloga saborskih zastupnika je upozoravanje na nepravilnosti”, rekao je Grmoja Hini.



Odbacuje i Runjićeve tvrdnje kako su izrečene uvrede.

“Nije tu bilo nekakvih uvreda. Sve što je govorila zastupnica Ambrušec u svojoj raspravi izašlo je i u drugim medijima i ona je to citirala. Znači ništa novo nije izrekla nego je izrekla ono što se već spominjalo u medijima”, rekao je.

Mostova zastupnica Ljubica Ambrušec u raspravi je, pozivajući se na medijske napise, prozvala Runjića i tadašnjeg glavnog ravnatelja HRT-a Gorana Radmana da su dogovarali serije s TV Srbijom kako bi pokrili Runjićev dug.

Kompenzirao dugove sa Srbijom?

U medijima se, kazala je tom prigodom, spominje skandalozna suradnja s RTV Srbijom te kako je “glavni ravnatelj HRT-a Radman navodno u ime HRT-a sa strane Radiotelevizije Srbije otkupio seriju o životu dva homoseksualca za 85 milijuna kuna te je kompenzirao temeljem duga koji je prema RTS-u imao Saša Runjić”.

Runjićev dug je, ustvrdila je tada, nastao i prije nego je on došao na mjesto ravnatelja Programa, a kao posljedica snimanja inačice srpskog “Pozorišta u kući” serije “Kazalište u kući”.