Danas je stiglo novo poskupljenje na benzinskim pumpama diljem Hrvatske. Kako je naveo portal cijenegoriva.info, ovo je najskuplje gorivo u povijesti!

Novinari ju jučer upitali ministra Tomislava Ćorića razmišlja li država o smanjenju trošarina na što je on rekao da u ovom trenutku nije opcija te da se ne razmišlja o snižavanju trošarina.

Divljanje cijena nafte

Potvrdio je da se cijena plina za kućanstva neće mijenjati do 1. travnja sljedeće godine, kao ni cijena električne energije.

"Cijena plina za kućanstva do 1.4 sljedeće godine će biti na ovoj razini, Hrvatska u ovom trenutku i po pitanju električne energije i plina za kućanstva uživa situaciju da je cijena nepromijenjena i bit će i sljedećih mjeseci, za razliku od cijele Europe", objasnio je Ćorić.

Bivši predsjednik Uprave INA-e Davor Štern za Media Servis objasnio je zašto cijene nafte ponovno divljaju.

"Povećana potrošnja dovodi do povećane potražnje, povećana potražnja dovodi do povećanih cijena, povećane cijene dovode do povećanih cijena derivata koji su još uz to opterećeni velikim davanjima koja ih čine svaki puta skupljima", rekao je Štern.