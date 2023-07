Nastavlja se štrajk u pravosuđu. Da su svi već umorni, potvrdila je i Ivana Minkov, službenica na Općinskom sudu u Zagrebu, no ostat će ustrajni jer, kako kaže, nemaju što izgubiti, prenosi N1.

"Ovo je neizdrživo. Ovih 100 eura, što je potpisano, velika većina ljudi nije ni dobila jer su koristili godišnje odmore. To ispada i manje, tako da su to netočni podaci da smo svi dobili 100 eura”, objašnjava Ivana. Uvjete rada, dodaje, ne bi nazvala uvjetima jer tijekom renovacije zgrade rade bez klime - na 33 stupnja. Nose kolica puna spisa, to im je teško i zahtjevno, a samo jedan lift radi.

Ljudi i dalje odlaze

Da radnika nedostaje, priznaje službenica sa zagrebačkog Općinskog suda, tako da zna biti jako naporno jer jedan radnik mora obaviti svoj posao i posao radnika koji nedostaju. A sve više ljudi i dalje odlazi. S druge strane, Vlada smatra da je njihova ponuda razumna.

"Mislim da smo bili previše strpljivi jer nas se stalno poziva na strpljenje. Sada sve čeka i stoji iako se najhitniji predmeti rade. Nama baš ništa ne nude i naš rad ništa ne vrijedi. Nitko ne zna koliko je to opsežan posao. Mi rješavamo po naredbama i fizički nosimo te spise u uvjetima koji to nisu", objasnila je Ivana.

Njezina plaća iznosi 740 eura s 24 godina radnog staža.

“Teško se s tim živi, uvijek je neka pomoć od obitelji sa strane. Kada se plate režija i hrana gotovo ništa ne ostane”, dodaje.

Međutim, od prosvjeda ne odustaju, kaže službenica sa zagrebačkog Općinskog suda.

