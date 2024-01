Zima će uskoro pokazati zube. Stiže nam velika promjena. Bit će snijega i osjetno će zahladiti. Poneka pahulja stići će i do obale. DHMZ je izdao posebno priopćenje. A ono što je posebno bitno je da, ako baš morate ići na put, koristite zimsku opremu. U protivnom to bi vas, ako vas policija uhvati, moglo skupo koštati.

Jake kiše bit će osobito u drugom dijelu subote i u noći na nedjelju kada je uz pad temperature u gorju vrlo velika vjerojatnost naprije susnježice potom i snijega. S daljnjim zahladnjenjem te jačanjem sjeveroistočnog vjetra mokrog snijega, zatim i onog koji će se zadržavati na tlu bit će u nedjelju potkraj dana, u noći na ponedjeljak i u ponedjeljak u nizinama središnje i istočne Hrvatske. Potkraj subote jugo će na sjevernom Jadranu okrenuti na olujnu buru, koja će se u nedjelju širiti i po Dalmaciji, a uz nestabilnost atmosfere treba računati i na grmljavinu te poneku pijavicu na moru. Također, s burom može biti snježnih pahulja i na obali, uglavnom samo pod Velebitom, priopćio je DHMZ.

Danas će u Hrvatskoj biti pretežno oblačno s povremenom kišom, osobito u drugom dijelu dana, obilnijom na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U višem gorju krajem dana uz zahladnjenje susnježica i snijeg. Vjetar ponegdje umjeren jugozapadni i jugoistočni, u Gorskoj Hrvatskoj i jak. Poslijepodne će ponajprije na sjeveru zemlje zapuhati umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, prema večeri na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 9, duž obale i na otocima između 11 i 15 °C. Najviša dnevna od 8 do 12, na istoku i na Jadranu između 13 i 17 °C.

O velikoj promjeni vremena govorio je i meteorolog Dorian Ribarić za RTL Direkt.

"Dio tog hladnog zraka će napokon, rekli bi mnogi, stići do naših krajeva. Naime, imali smo iznimno toplo razdoblje za početak godine. Temperature preko deset stupnjeva iznad prosjeka za početak siječnja. A sada ustvari dolazi tek jedan ugriz zime, tj. najnormalnija zima. Zimski period za nas. Bit će hladno, ali ne ovako ekstremno, kao što je to na samom sjeveru kontinenta", kazao je meteorolog Dorian Ribarić.

Rekao je da će biti snijega, barem pahulja u većini zemlje. "Znači, u cijeloj unutrašnjosti očekujemo barem tanji snježni pokrivač. Ne baš u svim gradovima, recimo Zagreb ionako već tradicionalno će ostati na kojem centimetru ako bude sreće. Dok se u ostalim područjima iznad 100, 150 i 200 metara nadmorske visine već očekuju tu neke vrijednosti od 10 do 20 centimetara visine, najviše kao i uvijek u gorju. Tamo oko Plitvica moglo bi biti tridesetak centimetara, ali zanimljivo, baš za ovaj prodor hladnog zraka imat ćemo i pojačan sjeverni vjetar i jaku buru. I onda to u kombinaciji s dosta snijega. U početku mokrog snijega, može biti i snježnih nanosa, pa i onih nekih mećava u gorskim krajevima, pa bi tu negdje lokalno moglo biti i 50 cm snijega. Ali, to je, eto, samo neki manji lokaliteti." Potvrdio je da je moguće da koja snježna pahulja stigne čak i do same obale.

Vožnja s ljetnim gumama je rulet na kotačima

Gume su jedan od najvažnijih dijelova vozila, a budući da posreduju između automobila i ceste, presudne su za sigurnost. Neupitno je trebamo li zamijeniti ljetne gume, zimskima čim počnu zimski uvjeti vožnje, odnosno čim se temperatura zraka spusti ispod +7°C. Tada ljetne gume gube elastičnost kao i svojstva prianjanja na podlogu koja imaju u uvjetima za koja su predviđena.

Ljetna guma ni po snijegu gotovo da nema nikakve šanse. Najbitnije, njome se produljuje zaustavni put, što može biti opasno. Kod temperature od -10°C, automobil s ljetnim gumama, pri brzini od 60 km/h zaustavit će se nakon 55 metara, dok će se automobil koji na kotačima ima zimske gume zaustaviti nakon 44 metra. Na nižim temperaturama put kočenja još je duži.

Izbjegnite kaznu zbog zimske opreme

U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske, stoji na internetskoj stranici HAK-a.

Uređeno je to novom Odlukom o obveznoj zimskoj opremi (NN 121/2020). U zimske dionice javnih cesta ulazi 839,2 km autocesta i 1.863,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz trajektnih luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i rafinerije Sisak.

Pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, podrazumijevamo:četiri zimska pneumatika (M+S) ili četiri ljetna pneumatika s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim na postavljanje na pogonske kotače.

Zimska oprema za autobuse podrazumijeva:lanci na pogonskim pneumaticima ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače.

Autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.

Sukladno članku 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 70/19) zimski uvjeti podrazumijevaju kolnik prekriven snijegom ili kad je na kolniku poledica. Ako prometna policija zatekne vozilo bez zimske opreme na cesti u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah zaustavi vozilo ili da nastavi voziti cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno ili da upotrijebi zimsku opremu. U suprotnom, vozaču prijeti novčana kazna od 132,72 eura.

Novčanom kaznom u iznosu od 390 do 920 eura, ako postupi suprotno naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz prometa), kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila, uz određivanje tri negativna prekršajna boda i izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom na rok od najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi puta, odnosno najmanje 12 mjeseci ako je prekršaj počinjen treći i svaki sljedeći puta.

Novčanom kaznom u iznosu od 660 do 1990 eura kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 190 do 660 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 130 eura kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.

