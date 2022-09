Za pet dana, od subote 1. listopada, u Zagrebu stupa na snagu novi režim prikupljanja miješanog komunalnog otpada, ali i naplate istog. Odlagat će se isključivo u standardiziranim plavim vrećicama, takozvanim ZG vrećicama, dok će plaćanje odvoza i zbrinjavanja biti razdijeljeno na fiksni i varijabilni dio. Fiksni iznos bit će 45 kuna, a varijabilni će ovisiti o količini miješanog komunalnog otpada i naplaćivat će se kroz cijenu ZG vrećica.

Te se vrećice već prodaju na petstotinjak prodajnih mjesta poput trgovina, kioska, poslovnica Zagrebačkog holdinga… O plavim vrećicama već tjednima se intenzivno piše i govori. Dostupne su u tri veličine i shodno tomu se prodaju po tri cijene: vrećica zapremnine 10 litara košta dvije kune, ona od 20 litara četiri kune, a najveća od 40 litara - osam kuna.

'Zanimljiv proizvod se pojavio, ide k'o halva'

No, sve one neće se moći kupiti pojedinačno, nego u pakiranjima od deset komada koja su već u prodaji, a čini se i - u preprodaji. Tako naime sugerira objava SDP-ovog vijećnika u Gradskoj skupštini Renata Peteka. On je u nedjelju na Twitteru objavio fotografiju navodno snimljenu na jednoj tržnici u gradu, a na kojoj se vide pakiranja plavih ZG vrećica po znatno nižim cijenama od službenih.

Vrećice izgledaju identično onima u redovnoj i legalnoj prodaji, ali su jeftinije. Paket od 10 litara košta 15 kuna (pet kuna manje od legalne cijene), paket od 20 litara je 25 kuna (15 kuna jeftinije), a pakiranje onih od 40 litara čak je upola jeftinije - 40 kuna. "Zanimljiv se proizvod pojavio jutros na tržnici. Kažu mi prisutni, ide ko halva", napisao je Petek u objavi na Twitteru.

Nije poznato na kojoj su gradskoj tržnici snimljene te ZG vrećice i je li riječ o namještenoj ili čak fotošopiranoj slici.

'Koristit ćemo sva raspoloživa sredstva da zaštitimo vrećice'

Tragom Petekove objave upitali smo Zagrebački holding imaju li saznanja o ZG vrećicama koje se navodno preprodaju na nekim tržnicama - jesu li prave ili lažne - te imaju li te vrećice zaštitu od krivotvorenja? Naime, na društvenim mrežama danima kruži trač kako Holding nije zaštitio ove vrećice, no to nije točno, kažu nam iz Holdinga.

"Industrijskim dizajnom kao pravom intelektualnog vlasništva štite se vanjska obilježja određenog proizvoda ili nekog njegovog dijela (dakle, ne proizvod kao takav, njegove tehničke funkcije ili pak distinktivne sposobnosti), a koja vanjska obilježja su vidljiva pri njegovoj namjenskoj uporabi od strane krajnjeg korisnika. Zagrebački holding d.o.o. je kao nositelj dizajna zaštitio dizajn za sve tri litraže novih, plavih vrećica za miješani komunalni otpad", odgovorili su nam.

Napominju da se prijavljeni dizajni sve tri litraže plavih vrećica smatraju zaštićenima s datumom registracije 2. rujna ove godine. Iz Holdinga nam, međutim, nisu odgovorili imaju li konkretnijih saznanja o eventualnoj prodaji ZG vrećica ili njihovih krivotvorina "na crno".

"Ukoliko su navodi točni, radi se o ozbiljnom kršenju zakona Republike Hrvatske te ćemo u zaštiti intelektualnog vlasništva i interesa Zagrebačkog Holdinga koristiti sva raspoloživa pravna sredstva", poručili su.