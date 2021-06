Novi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovao je dio uprave i nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga bez, kako je obećao, javnog natječaja, a Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je protiv njega otvorilo predmet. Što to konkretno znači, za RTL je pojasnila predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković. Kaže da to nije politički motiviran potez.

"Činjenica jest da mi jesmo otvorili predmet. Nismo pokrenuli postupak, otvorili smo predmet, kao i masu puta do sada. Radi se o povredi članka o kojem je Povjerenstvo još 2018. zauzelo stav, radi se o postupcima koje od 2018. vodimo, koji su neki meritorno odlučeni već, imamo 15 odluka i zapravo se ne radi o nikakvoj novini", rekla je Novaković i dodala da Povjerenstvo tek treba odlučiti hoće li pokrenuti postupak protiv Tomaševića.

Tri zakona, jedan sporni članak

Naime, u cijelom procesu odabira dijela novog rukovodstva Holdinga propituju se tri zakona. Dva kažu da gradonačelnik ili gradska skupština mogu imenovati predsjednika uprave gradske uprave, no treći zakon kaže da se to ne može učiniti bez prijedloga predstavničkog tijela.

"Zapravo ne postoji kolizija našeg zakona s nekim drugim zakonom. Postoji Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o trgovačkim društvima koji se bave načinom na koji se imenuje, što je u redu. Naš zakon se bavi predlaganjem, dakle da treba imati prethodni prijedlog. To nema nikakve veze, niti derogira, niti stavlja u ne znam koju poziciju druge zakone. Naprosto naš zakon kaže da je trebalo prethodno mišljenje. I to je to. To je, dakle, članak zakona koji je nedvojben, koji je takav, koji je u zakonu. Povjerenstvo nije tijelo koje može reći: 'Gledajte, ovaj članak je možda i besmislen, pa ga mi nećemo poštovati.' Dakle, članak je tu, nigdje nije u koliziji s drugim zakonom, od 2018. godine mi ga provodimo i ja doista ne vidim gdje bi tu trebao biti problem", ističe Novaković.

Sve je usporedila s trakavicom oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. "Jedno tijelo ima ovlasti predlaganja, drugo tijelo ima ovlasti imenovanja. To su, dakle, dvije različite nadležnosti unutar procesa imenovanja", pojasnila je.

Bandiću je to prošlo

No, problematična je činjenica da je na isti način Milan Bandić 2015. imenovao Anu Stojić Deban za predsjednicu uprave Holdinga bez prethodno provedenog postupka ili prijedloga predstavničkog tijela.

"Ja 2015. nisam bila u Povjerenstvu. Povjerenstvo je u bivšem sastavu imalo 2013. mišljenje da postoji kolizija sa zakonima. Međutim, to su već 2014. promijenili, pa više nije bilo kolizije sa zakonima, nego u mišljenjima iz 2014. stoji da dužnosnik nije dužan držati se prijedloga, dakle da prijedlog postoji, ali ga se nije dužan držati. 2018. dolazi novo povjerenstvo, odmah stavljamo to na stol, donosimo mišljenje koje je drugačije od prethodnog mišljenja bivšeg povjerenstva. I od 2018. u kontinuitetu se tako ponašamo", objasnila je Novaković ne želeći otkriti misli li da je prošli saziv Povjerenstva kršio Zakon o sukobu interesa.

I Peđa Grbin je reagirao otkrivši da je upravo Povjerenstvo tražilo da se iz zakona obriše sporni članak 15, po kojem je sad otvorilo predmet protiv Tomaševića.

"Mi smo predložili da se iz našeg zakona makne, jer se čini da kao prvo nije logično da bude u našem zakonu, taj članak ne pripada tu. On možda treba biti, ali negdje drugdje, u našem zakonu ne. I mi to doista predlažemo, već dugo predlažemo da se makne. Mi predlažemo i neke druge članke da se maknu, ali mi kao povjerenstvo uopće nismo u poziciji da propitujemo da li neki članak mi možemo primjenjivati ili ne dok je zakon na snazi", objašnjava predsjednica Povjerenstva.

'Možda postoji nešto'

Tvrdi da takva zakonska procedura vjerojatno komplicira proces imenovanja, ali smatra da nije problem i da je uprava Holdinga imenovana nekoliko dana prije ili nakon konstituiranja Gradske skupštine. Ipak, mnogi prigovaraju da se radi o političkoj odluci.

"Zašto? Znači li to da bi onda svaki postupak koje povjerenstvo otvori, a hvala Bogu puno smo ih otvorili, bio politički? Ne! Ja doista ne mogu zamisliti da bismo mi kao povjerenstvo trebali ignorirati naslove od dva centimetra u novinama u kojima piše da je imenovana uprava, a mi znamo da je to povreda članka 15, odnosno presumiramo da postoji povreda članka 15 zato što Skupština još nije osnovana. Ako Skupština nije imala konstituirajuću sjednicu, onda ti zvoni na uzbunu, OK, možda je to članak 15. Da, otvorit ćemo predmet, ispitat ćemo. Možda postoji nešto. Ali, mislim da bi bilo potpuno van pameti da se mi ne držimo zakona. Zar ne?", pita se Novaković i dodaje da je već zatražila dokumentaciju te da će Povjerenstvo odlučivati o otvaranju postupka kada tu dokumentaciju i dobije.