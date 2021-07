Danas će se preko Hrvatske premještati vlažan zrak zbog čega atmosfera neće biti posve stabilna. Prijepodne će u središnjim krajevima uz prolazno naoblačenje biti mjestimično kiše i pljuskova. Poslijepodne djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni. Bit će manje vruće nego jučer, kazao je u HRT-ovoj prognozi meterolog Dragoslav Dragojlović.

U istočnim krajevima pretežno sunčano i vruće, a očekuje se i topla noć. Sredinom dana i poslijepodne mjestimice može biti pljuskova. Jutarnja temperatura zraka od 22 do 24°C, a najviša dnevna između 30 i 33°C.

U Dalmaciji i dalje sunčano i vruće

Na sjevernom Jadranu i u gorju u noći i sutra prijepodne promjenljivo mjestimice s kišom i pljuskovima. Poslijepodne sunčanije. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18°C, uz obalu između 20 i 23°C. Najviša dnevna od 24 do 26°C, uz obalu između 26 i 28°C.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, ali su sredinom dana mjestimice mogući pljuskovi, osobito u njezinoj unutrašnjosti. puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 21°C, uz obalu između 22 i 26°C, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 33°C.

Mogući izraženiji pljuskovi

Slično vruće bit će i na južnom Jadranu uz većinom sunčano vrijeme. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak, u početku i jugo.

Idućih dana atmosfera neće biti posve stabilna pa će uz umjeren i jak razvoj oblaka povremeno biti pljuskova koji mjestimice mogu biti izraženiji. Iako će idućih dana temperatura zraka biti u padu, još danas je upozorenje na toplinski val u Slavoniji i Dalmaciji.