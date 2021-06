Nakon što je, zajedno sa svojim gošćama iz Češke, vlasnik jedne vile protjerao dvije Splićanke s plaže u Drveniku Velom koju svojata, posao na koji je računao tijekom sezone već mu je propao.

Snimka napada došla u javnost, a vlasnik je brže-bolje pokušao sprati ljagu sa sebe. "Ne, nemam pojma koji video, tko, šta… tko to zna kaj je to. Ovaj, ja sam zvao policiju zbog neovlaštenog prolaza kroz moju parcelu i ima vjerojatno policijski zapisnik, ako budete to tražili, oni će vam to dati i to je to", poručio je za Morski.hr i dodao da se na toj plaži može kupati tko god hoće.

Dalmatinski dišpet

No, to mu neće pomoći. Poznati po svom dišpetu, Dalmatinci su uzeli stvar u svoje ruke. Na Google recenzijama je tako ocjena Ville Centovi dvori u svega nekoliko sati pala s odlične na samo 1,2, što ne bi bilo dovoljno ni za prolazak razreda u školi, a kamoli za zadovoljavanje strogih kriterija turista.

Svojatanje pomorskog dobra potaknulo ih je i na ostavljanje sarkastičnih komentara. "Dobra ti je ocjena majstore. Pravi si vizionar. Iduće kupanje dolazim sa dečkima na tvoju privatnu plažu", napisao je jedan kritičar.

Drugi je, pak, upozorio turiste da dotičnome ne dolaze u goste. "Molim vas da izbjegavate, ova nekretnina ima jako lošu reputaciju i njezin vlasnik je završio u svim lokalnim medijima u jako negativnom kontekstu. Pogledajte negdje drugdje, Hrvatska je predivna."

Bilo je i onih koji su se spustili na "njegov nivo", ali najviše komentara se odnosilo na to da je onbezobraznik i prevarant te da nitko ne može svojatati pomorsko dobro u Hrvatskoj.

Sezona je gotova

U virtualnom smislu to je osvetnički potez, jer negativnim ocjenama, vila drastično gubi na cijeni, teže ju je pozicionirati na tržištu, a i vrijednost za iznajmljivanje je sve manja. Tako su Centovi dvori, iako se u prostoru ništa nije promijenilo nakon incidenta, zbog neljubaznosti vlasnika postale najlošije ocijenjen prostor za iznajmljivanje u Hrvatskoj, piše Slobodna Dalmacija.

Iako je jučer primala rezervacije, poznata stranica Booking.com već ih je ukinula. "Žao nam je, ali ovaj objekt trenutno ne može primati rezervacije na našoj stranici. Ne brinite se, ovdje možete pronaći brojne druge objekte u blizini", stoji na oglasu.

Niti na drugim poznatijim platformama za iznajmljivanje turističkog smještaja, ocjene nisu dobre, a na najpoznatijoj, Airbnb-u, vila nije niti oglašena. Zanimljivo je i kako se sada u svim još uvijek aktivnim oglasima navodi kako je vila "blizu plaže", a ne da ima "privatnu" plažu. Tako je nekoliko psovki i jedan udarac završio turističku sezonu za vlasnika vile na Drveniku velom.