NAKON RODITELJSKE PETICIJE OGLASIO SE BANDIĆ: ‘Treba zaobići traku. Bolje izići na cestu, nego poginuti’

Nakon što je više od 1500 zagrebačkih roditelja potpisalo peticiju kojom od gradskih vlasti traže uspostavljanje sigurnih prilaza školama, gradonačelnik Milan Bandić u svom je stilu obećao ukloniti sve opasne dijelove zgrada u blizini donjogradskih škola

U jednom danu više od 1500 roditelja zagrebačkih školaraca potpisalo je peticiju kojom traže sigurne prilaze školama u potresima oštećenom centru Zagreba. Kažu kako su ulice nesigurne još od potresa u ožujku, a sa svih strana prijete oštećeni dimnjaci, fasade i ukrasni dijelovi zgrada.

“Mi smo micali aute. Mjesecima su automobili bili po parkovima, a djeca su hodala u isto vrijeme pored istih zgrada od kojih su se automobili micali”, rekao je roditelj Marko Trzun, dok njegova sugrađanka Nataša Marjanović živi u jednoj od oštećenih zgrada. “Ne znamo što da radimo, jako smo uplašeni, kako za sebe tako i za druge ljude, jer ne znamo kad će se urušiti i pasti ovi lukovi. Sustav je jako spor i ne funkcionira”, upozorava Marjanović.

Novo obećanje

Da opasnost prijeti upozoravaju trake prometnog redarstva. Nedugo nakon pokretanja peticije oglasio se i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Kako to inače čini, ponudio je ekspresno rješenje problema.

“Koncem tjedna to više neće biti potrebno, jer će sve će trake iz centra grada nestati. Sutra ide 10 specijalnih vozila i dizalica od Jelačić placa do kolodvora do Gornjeg grada i za tjedan dana to će biti prošlost. Ja ću to osobno koordinirati i zabatne zidove i dimnjake i sve što je ostalo”, rekao je Bandić za Dnevnik.hr.

Istaknuo je kako su i sada prilazi školama sigurni, “jer su trakama omeđeni oni prostori koji nisu sigurni, prema tome treba samo zaobići traku i ništa drugo.” Novinari su ga upitali znači li to da bi djeca trebala hodati po cesti, a on je lakonski odgovorio: “Ma, molim vas! Pa bolje izići na cestu, svi će paziti, nego poginuti. Imamo komunalne i prometne redare koji to ureduju”.

Obećao je i uklanjanje 155 tona teške krovne konstrukcije s “Mornaričke zgrade”, kao i skidanje dimnjaka sa zgrade Pravnog fakulteta.

‘Pitanje je djela, a ne riječi’

Zagrepčani su se proteklih mjeseci naslušali obećanja oko obnove, a sada su dobili još jedno. Jedan od roditelja koji su potpisali peticiju te arhitekt po struci komentirao je Bandićev istup.

“Tjedan dana prije početka nastave, pitanje je djela, a ne riječi. Deset dana je prošlo od posljednjeg potresa, napravljeno nije ništa. Ovo je zadnji čas i alarm. Mi tražimo djela. Ako je ambasadi trebalo da postavi skelu dan-dva, mislim da se već puno toga moglo napraviti. Trake su upozorenja, a rješenja nema. Treba postaviti strategiju, pitati stručnjake. Nikakve inicijative od Grada nema. Postoje načini, mogle su se te ulice proglasiti pješačkom zonom, moglo se to s nama iskomunicirati. Ne radi se samo o školarcima koji za tjedan dana kreću u školu. Grad ne funkcionira. Centar grada nisu samo zgrade, to su ulice. Ne postoji grad bez ljudi i ulica”, rekao je roditelj i arhitekt Marko Vitković.

Dodao je kako će svoje dijete pustiti u školu, ali traži od grada da djeci osigura siguran put do škole. “Online nastava je alternativa za vrijeme epidemije, ali za ovo sada nema opravdanja”, zaključio je Vitković.