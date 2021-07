Osim saborskog zastupnika Nikole Grmoje koji je nakon javne najave seta antipedofilskih zakona dobio prijetnje smrću, sada prijeteće poruke dobiva i čelnik njegove stranke, Božo Petrov. Na svojem Facebook profilu se požalio kako prima prijetnje, a neke je i objavio.

Petrov je podnio kaznenu prijavu u policiji zbog prijetnji smrću njemu i njegovoj obitelj.

Čelnik Mosta na Facebooku je napisao objavu koju prenosimo u cijelosti:

''Iako sam danas morao podnijeti kaznenu prijavu u policiji, zbog prijetnji smrću meni i mojoj obitelji, i dalje vjerujem da ove prijetnje nisu pravi odraz društva u kojem živimo.

'Čemu ova agresija na mene i moju obitelj'

Društvo u kojem želim živjeti je društvo tolerancije i prihvaćanja, gdje nemam potrebu drugima diktirati u što će vjerovati, kako će živjeti, do kojih će vrijednosti držati. Jer je to njihov izbor i njihova odgovornost. Isto kao što ne želim živjeti u društvu u kojem će se meni ili mojoj obitelji nametati što je ispravno. Ako prihvaćam da postoje drukčija uvjerenja od mojih, zašto je to nekima teško prihvatiti s druge strane?

Ako u meni drukčija uvjerenja ne izazivaju agresiju, čemu onda ovakva agresija na mene i moju obitelj? Jesam li možda nekom prijetio? Jesam li mu iti oduzimao prava? Ako sam nekim svojim riječima uvrijedio druge, nije mi to bila namjera. Zar je stvarno najveći grijeh reći isto ono što slušam desetljećima od strane LGBT zajednice, a to je da postoje drukčiji od njih i da ne želim da mi se bilo što nameće, da želim svoj život živjeti na svoj način: kroz svoje tradicionalne, kršćanske vrijednosti i da na takav način želim odgajati djecu?

'Osuđujem svu vrstu nasilja'

Zbog toga dobijem prijetnje smrću. Jer, očito određena skupina ljudi doživljava slobodu na svoj način, tako da zadire u slobodu drugih, i gdje se njihova uvjerenja moraju apsolutno prihvatiti, živjeti, bez ikakvog prava na propitkivanje ili vlastiti stav. Oprostite, ali to nije sloboda.

I dalje vjerujem da to nije ukupni odraz društva, nego tek pojedinaca sa svojim frustracijama, koje oni pokušavaju riješiti na ovakav način. Vjerujem da je zapravo brojnima muka i ne žele da ih se uopće spominje u ovom kontekstu. Pozivam sve, na svakoj mogućoj strani, da svojim riječima ne potiču hajku. To nije progresivno, napredno društvo. To je isključujuće društvo koje je zamijenilo pozicije. Mislim da svi možemo puno bolje od toga.

Stavit ću dio poruke, da bi bilo jasno o čemu govorim, ali kao što osuđujem ovu vrstu nasilja, osuđujem svaku vrstu nasilja sa svake strane. I ne postoji niti jedan dobar razlog zašto bi itko od nas trebao reagirati nasiljem. Samo, poštujmo jedni druge!'', napisao je Petrov.

"Nema imuniteta koji bi tebe zaštitio", "Ne valja čačkat mečku, Božo pedofilu", "Nazovi Orbana da ti posudi pancir", "Snajper ćorav nije", samo su neke od gnjusnih prijetnji.