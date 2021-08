Cijene svakim danom sve više rastu, a posljednjih tjedana nema što nije poskupjelo. Hrana je prema podacima Državnog zavoda za statistiku u srpnju bila dva posto skuplja nego u istom lanjskom mjesecu, dok je 6,6 posto skuplja u odnosu na cijene iz 2015. godine, piše Slobodna Dalmacija, a najviše su poskupjeli ulja i masti. Njima je cijena 18,9 posto viša nego lani. Povrće je skuplje 5,8 posto, a kruh i žitarice 1,7 posto.

Lanjska razina cijena kruha i žitarica u Hrvatskoj prelazi prosjek cijena u EU-u za 1,8 posto. Kruh plaćamo skuplje nego puno drugih zemalja u EU.

Rasle i cijene sirovina

Rast cijena uzrokovan prije svega rastom cijene sirovina u prehrambenoj industriji, kažu Iz Udruge trgovina Hrvatske udruge poslodavaca. Soja je na primjer skuplja 100 posto, kukuruz 50 posto, pšenica i suncokretova sačma 40 posto, a porasla je cijena i materijala za pakiranje prehrambenih proizvoda za 10 posto.

Iz HUP-a kažu kako vjeruju da je ovaj rast privremenog karaktera i da ulazi u regularne fluktuacije tržišta te da bi se trebao smiriti do kraja godine. Ističu i kako je nezahvalno prognozirati koliko će poskupljenja trajati.

Predsjednik Zajednice udruga hrvatskih povrćara Vjekoslav Budanec kaže da robe nema jer je potražnja veća zbog turizma, ali i zbog manje ponude.

"Teško je reći što će biti na jesen jer neke kulture povrća još nisu prispjele na berbu pa ne znamo koliki će biti prinosi i hoće li i dalje, s obzirom na epidemiološku situaciju, biti otvoreni restorani i hoteli. Kod nas robe ima jer smo u dijelu godine kada se povrće proizvodi i na otvorenom i u zatvorenim prostorima“, govori pa nadodaje da će njima nastupiti smanjenje proizvodnje kad dođe hladan dio godine.

Normalizacija do kraja godine?

U Udruženju za trgovinu Hrvatske očekuju normalizaciju cijena do kraja godine, a objašnjavaju da aktualni rast cijena hrane treba promatrati u svjetlu činjenice da su one izrazito volatilne, podložne šokovima na strani ponude koji se događaju periodično i ne mogu se predvidjeti i kontrolirati, no iščezavaju sa stabilizacijom izvora šoka.