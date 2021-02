NAJEZDA MEDUZA U JADRANSKOM MORU: ‘Ja ovo zimi nikad nisam vidio, kidaju nam mreže!’

U Jadranskom moru pojavila se najezda meduza koja stvara probleme ne samo našim ribarima, već i ribarima iz susjedne Slovenije i Italije. Jedan od ribara rekao je kako u svojoj 30-godišnjoj aktivnosti na moru za vrijeme zimskih mjeseci nije nikada vidio nešto takvo

U sjevernom Jadranu pojavila se najezda meduza koja tamošnjim ribarima uzrokuje ozbiljne probleme pa umjesto uobičajenog ribljeg ulova koćarice izvlače mreže s po nekoliko tona meduza, a pod tom težinom pucaju sajle i konopci, prenosi RTL. Stručnjaci uvjeravaju da osim materijalne štete meduza vrste morska pluća ne predstavlja opasnost za ljude te vjeruju kako najezda neće trajati više od nekoliko tjedana.

Iako je ova vrsta meduza koje su se našle u Jadranu bezopasna za ljude, u ovakvim koncentracijama zagorčavaju život ribarima kojima ovih dana izlazak na more ne donosi ništa više osim troška goriva, vremena i rada. “Zadnji put kad smo bili vani sam vukao tek samo sat vremena i kad sam je digao je bilo strašno. To je bilo preko dvije tone, tri tone”, rekao je Rino Ossich, savudrijski ribar.

Štete i na ribarskoj opremi

Ribarima meduze, osim nekoliko tisuća kuna izgubljenog dnevnog ulova, stvaraju dodatne probleme jer pod težinom meduza stradavaju konopci i sajle na koloturima. “Onda smo prestali i sad čekamo da malo nestane tih meduza”, rekao je Rino.

Morska pluća su autohtone jadranske meduze, relativno su velikog promjera, a prepoznatljive su po tirkiznom obodu klobuka. Savudrijski ribar Danilo Latin viđa ih već godinama te govori da su se inače pojavljivale u ljetnom periodu. “U ovom zimskom periodu u mojoj 30-godišnjoj aktivnosti na moru nisam ih susretao”, rekao je.

Najveće probleme imaju koćarice koje vuku mreže po morskom dnu ali morska pluća onemogućavaju i izlov mrežama u blizini obale. “Masa meduza se nasloni i umjesto da mreža stoji vertikalno ona legne na dno, uhvati se za kamen i kida se”, rekao je Latin.

Stručnjaci ne mogu sa sigurnošću utvrditi razloge masovne pojave meduza u zimskim mjesecima, no pretpostavljaju da taj fenomen neće dugo trajati. “Je li on povezan s rijekom Po, možda s velikom količinom nutrijenata ili s povišenim temperaturama ili nižim u nekom dijelu ove zime to je teško reći. Ali ribari, ja mislim da se moraju strpiti malo jer bi trebala ova najezda splasnuti u roku pod dva do tri tjedna, a već traje desetak dana”, izjavila je dr. Barbara Sladonja iz porečkog Instituta za poljoprivredu i turizam.

Ovaj fenomen prisutan je u hrvatskoj dijelu Jadrana od krajnjeg sjevera do visine Novigrada i Poreča, a osim naših ribara, pogođeni su i ribari iz susjedne Slovenije i Italije.

