Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) u subotu je prije stavljanja u produkciju testiran u stvarnim uvjetima, a testiranje je proteklo uspješno, priopćilo je Ravnateljstvo Civilne zaštite. Svim korisnicima mobitela koji su se u tom trenutku nalazili na području Republike Hrvatske poslane su, kako se navodi, testne poruke na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

Ravnateljstvo Civilne zaštite ističe kako je dalo nalog za slanje poruka prema mobilnim uređajima svih operatora. Najveći broj uređaja uspješno je i zaprimio poruku i povratno dostavio podatak o isporuci, izvijestilo je Ravnateljstvo.

'Oko 80 posto uređaja je primilo uredno poruku'

"Oko 80 posto uređaja je primilo uredno poruku, neki jesu dobili dvije, neki nisu dobili niti jednu, analiziramo zašto se to dogodilo", kazali su za RTL u Ravnateljstvu civilne zaštite, piše Danas.hr.

Načelnik sektora 112 Davor Spevec otkrio je detalje današnjih SMS poruka.

"Ne bi se složio da ne bi bilo dobro, bilo bi puno bolje negoli je to bilo do jučer kada nismo mogli nikome poslati poruku. Nije idealno naravno, zato smo i testirali. Do 80 posto pučanstva smo došli, znači da je situacija znatno bolja nego što je prije bila", kazao je.

"Poslano je na četiri milijuna šesto osamdeset i devet tisuća mobitela je poslana poruka, od toga je njih milijun i sto trideset i tri tisuće bilo osoba u roamingu. Nažalost ovu tehnologiju koju smo danas koristili, a to je SMS, staru tehnologiju koja ima ograničenja u količini poruka koje se mogu poslati u sekundi, drugačije nije moglo.

U utorak ćemo testirati novu tehnologiju koja dolazi u istom trenutku na sve mobitele koji se nalaze na području koje je zahvaćeno krizom, ali takvu poruku mogu primiti samo pametni telefoni", dodao je Spevec.

"Ovo što mi testiramo je sustav ranog upozoravanja, situacije u kojima možemo unaprijed građane upozoriti da se nešto loše događa, odnosno sprema i gdje imamo vremena da oni poduzmu aktivnosti da se zaštite.

Poplave, požari, zagađenja zraka, zagađenja vode, nuklearni događaji i sve ono što imamo određeno vrijeme za reakciju koristeći ovaj sustav. Sustav ćemo moći koristiti nakon potresa, bit će građanima važno reći gdje da se sklone, gdje mogu naći hranu, mjesto za zbrinjavanje i slično", zaključio je.