Državni hidrometeorološki zavod za potkraj dana najavio je u Istri i na sjeverozapadu unutrašnjosti moguće izraženije pljuskove i grmljavinu.

Za utorak DHMZ prognozira promjenjivo i vrlo nestabilno uz pljuskove i grmljavinu, mjestimice i olujna nevremena, već u noći u zapadnim predjelima. U Dalmaciji najviše sunčanih razdoblja. Vjetar umjeren do jak jugozapadni na Jadranu i jugo, u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i olujni. Najniža temperatura zraka od 18 do 22, na Jadranu između 24 i 29 °C. Najviša dnevna od 27 i 32, u Dalmaciji i do 35 °C.

Na snazi je narančasto upozorenje za splitsku i dubrovačku regiju. Sutra se narančasti meteoalarm proširuje na još nekoliko regija - riječku i zagrebačku.

"Moguće je grmljavinsko nevrijeme koje može prouzročiti veliku štetu te se treba zaštititi od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, upozorava DHMZ.

Upozorenje je izdalo i Ravnateljstvo civilne zaštite RH poručivši da je zbog visokih temperatura danas na snazi narančasto upozorenje za splitsku i dubrovačku regiju.

Pišu da je moguća grmljavina te mjestimice jak i olujni vjetar i tuča u prijepodnevnim satima na sjevernom Jadranu - osobito Istri, poslije 16 sati i Gorskom kotaru, karlovačkom području uz granicu sa Slovenijom, a poslije 18 sati u Zagorju i Međimurju.

Narančasto upozorenje i u Sloveniji

Oglasila se i Agencija Republike Slovenije za okoliš (ARSO), koja je za poslijepodne za sjever Slovenije izdala narančasto upozorenje zbog mogućnosti jačeg lokalnog nevremena. Upozorenje za sjeverozapad zemlje vrijedi od 19 sati, a za sjeveroistok od 18 sati. Upozoravaju na mogućnost tuče, jakih udara vjetra, udara munje i obilnih padalina, prenosi RTV Slovenija.

Sinoptičar Blaž Šter jučer je na Twitteru upozorio da su od ponedjeljka navečer do srijede moguća jača nevremena. U početku se očekuju jaki udari vjetra i tuča no od utorka poslijepodne i dugotrajni pljuskovi, prenosi Jutarnji list.

Osim nestabilne atmosfere, ovog puta se očekuje još izraženije kretanje vjetra koje potiče razvoj potencijalno još ekstremnijih pojava nego prošli tjedan. Na stranici Ciklon.si upozoravaju na opasnost od orkanskih udara vjetra.

Jaki udari vjetra prijete i sjevernoj Italiji, gdje su se prošloga tjedna stvorile intenzivne i razorne olujne ćelije koje su se potom kretale prema Sloveniji i Hrvatskoj. Isto bi se trebalo dogoditi i ovoga puta.

Arso je i za utorak izdao narančasto upozorenje zbog mogućnosti nevremena za cijelu Sloveniju. Upozoravaju da se u utorak i srijedu zbog intenzivnih i dugotrajnih pljuskova mogu u većem dijelu zemlje doći do bujičnih poplava.

Kraj ekstremnih vremenskih uvjeta očekuje se iza srijede.

