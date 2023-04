Otvarajući ovotjednu sjednicu Vlade premijer Andrej Plenković podsjetio je kako od subote, 1. travnja, stupa na snagu četvrti paket Vladinih mjera za zaštitu građana i gospodarstva od rasta cijena zbog energetske, prehrambene i inflatorne krize. Plenković je tim povodom naglasio da cijena plina ostaje regulirana sljedećih godinu dana, cijena struje ostaje ista do 30. rujna, a nastavlja se regulacija cijena naftnih derivata.

"Vrlo precizni, kalibrirani paketi pomoći idu onima kojima je pomoć najpotrebnija", istaknuo je dodajući da se radi o svima koji primaju socijalne naknade, umirovljenicima, ribarima, poljoprivrednicima te svima onima koji su na bilo koji način u težem položaju.

Paket je vrijedan 1,7 milijardi eura, a ukupan iznos potpora s ranijim paketima iznosi 6,4 milijarde eura.

"Vlada politikom državnoga intervencionizma čuva socijalnu koheziju u hrvatskom društvu, izbjegava socijalnu frakturu i nastoji da svi skupa ovu krizu prođemo sa što manje poteškoća", poručio je.

Što sve uključuju mjere?

A u sklopu IV. paketa mjera pomoći umirovljenicima, korisnicima doplatka za djecu, korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi, stradalima u potresu i nezaposlenima u travnju će biti isplaćene jednokratne novčane naknade.

Za jednokratne naknade umirovljenicima bit će ukupno izdvojeno oko 64 milijuna eura, a mjera će se odnositi na 696 tisuća umirovljenika s mirovinom do 610 eura.

Najviše, 160 eura, tako će u travnju temeljem Vladine odluke dobit oni s mirovinom do 260 eura, onima s primanjima između 260,01 i 330 eura dobit će 120 eura, umirovljenici čija su mjesečne mirovine u rasponu od 330,01 do 470 eura dobit će 80 eura, a oni s mirovinama od 470,01 do 610 eura jednokratno će primiti 60 eura.

Do kraja travnja će jednokratno biti isplaćena i naknada korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata, a bit će obuhvaćeno 128 tisuća obitelji s 230 tisuća djece, što je ukupno 9 milijuna eura.

Iznos naknade ovisi o broju djece u obitelji te će one s jednim djetetom dobiti 45 eura, s dvoje djece 70 eura, s troje djece 100 eura, s četvero djece 130 eura, a s petero i više djece 160 eura.

Jednokratno će biti isplaćeno, i 150 eura korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi i sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.

Također jednokratnu novčanu pomoć, u iznosu od 265 eura po osobi, najviše do 1327 eura po kućanstvu, dobit će i stradali u potresu koji su u privremenom smještaju. Odluka se odnosi na 8.795 osoba.

Pomoć nezaposlenima

Vlada je donijela i odluku o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica porasta cijena te će 60.000 nezaposlenih, odnosno onih koji su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na dan 1. ožujka, dobiti 100 eura, a ukupna je vrijednost naknada šest milijuna eura.

Temeljem odluke Vlade nastavlja se s provedbom mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga te će oni mjesečno dobivati od 70 do 540 eura, ovisno o broju korisnika.

Od 70 do 80 eura pripast će pružateljima usluge pomoći u kući, a od 140 do 540 eura pružateljima usluge smještaja, organiziranog stanovanja i boravka. Ovom mjerom trenutno je obuhvaćeno 506 pružatelja usluga, a vrijednost joj je četiri milijuna eura.

Naknade za ugrožene kupce

Izmjenom uredbe Vlada je sa 66 na 70 eura povećala mjesečni iznos naknade za ugroženog kupca energenata, za što će ukupno biti osigurano oko 36 milijuna eura za 69.000 ugroženih kupaca energenata.

Vlada je donijela i zaključak o nastavku isplate naknade za troškove nabave ogrjevnog drva (u visini od 20 posto cijene po prostornom metru), za 35.000 korisnika mjere, pri čemu prioritet u opskrbi imaju korisnici Zajamčene minimalne naknade (ZMN), a vrijednost mjere je četiri milijuna eura.

Također, prihvaćen je i zaključak o potpori studentskim centrima za održiv sustav prehrane, vrijedan 8 milijuna kuna, jer će cijena obroka za 111.000 studenata i dalje iznositi 0,86 eura.

Vlada je donijela i odluku o neprimjeni Indeksa potrošačkih cijena na ugovore o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu države kojima upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Državne nekretnine čime će se spriječiti porast cijena najma u ukupnoj vrijednosti od 910.000 eura (s PDV om).

Taj se indeks primjenjuje na sve ugovore koji su na snazi duže od jedne godine kada inflacija na godišnjoj razini premaši 3 posto, a prema Državnom zavodu za statistiku dosegla je 10,8 posto. Primjenom ove odluke na 800 aktivnih ugovora, ukupne vrijednosti 8,4 milijuna eura, tako će se spriječiti povišica njihova iznosa za 10,8 posto koliko iznosi usklađivanje cijene najma sa stopom inflacije.

Prihvaćena i informacija u vezi s mjerama energetske obnove kuća i zgrada za čiju je realizaciju određeno ukupno 288 milijuna eura.

