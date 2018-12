MRAK-TARITAŠ: ‘HDZ i gospodin Bandić se dugo vremena vole, kao tinejdžeri, malo javno, malo tajno’

Anka Mrak-Taritaš izjavila je kako je građanima postalo normalno da Bandić kupuje glasove, te je demantirala tvrdnje da bi rušenje proračuna prouzrokovalo ogromne troškove za Zagreb

Predsjednica GLAS-a i saborska zastupnice Anka Mrak-Taritaš komentirala je događanja s jučerašnje zagrebačke Skupštine na kojoj je izglasan proračun uz pomoć tri člana oporbe koji su nedugo nakon toga izbačeni iz svojih stranaka, piše N1.

Svima je to odjednom normalno

“Sramim se i nelagodno mi je živjeti u zemlji u kojoj se kupuju saborski zastupnici, zastupnici u gradskoj skupštini, gdje ljudi nemaju problem da im se ime i prezime vuku po blatu, gdje vam netko tri minute prije glasanja kaže da neće podržati proračun pa glasa za njega”, rekla je Mrak Taritaš koja kaže da je riječ o koordiniranoj akciji spašavanja Milana Bandića uz pomoć HDZ-a u koju su krenuli vrlo ozbiljno.

“Ono što je suština je da je svima odjednom to postalo normalno, zato se čovjek srami i osjeća nelagodno. Svima je normalno da Bandić godinam skuplja ljude pa kaže da dolaze jer im je privlačan i jer se ljudi s njim osjećaju ugodno i jer je to interes građana Zagreba. Vrijeme je da se time pozabave institucije”, dodala je predsjednica GLAS-a koja je napomenula kako je gledala anketu u kojoj su građani uvjereni da će Bandić kupiti glasove.

Snažna poruka gradonačelniku

“Građanima je normalno da Milan Bandić to kupi, s druge strane ja Vas pitam kakav je čovjek koji vas gleda u oči i kaže dvije minute prije glasanja, sigurni ste – neću glasati za proračun, onda čeka, čeka i stisne zeleno. Ti se ljudi se moraju nositi sami sa sobom. Kad se pogledaju u ogledalu moraju se sramiti onoga što vide. Na političkoj sceni se sramite zbog nekog drugog, ja to ne želim”, istaknula je poznata političarka koja je demantirala tvrdnje da bi rušenje proračuna prouzrokovalo ogromne troškove za Zagreb, te tvrdi da se ne bi ništa promijenilo osim sastava Skupštine.

“Pokazali bi da proračun može pasti jer je netko konačno rekao gradonačelniku da ne radi svoj posao”, poručila je.

Vole se kao tinejdžeri

“HDZ i gospodin Bandić se dugo vremena vole, kao tinejdžeri, malo javno, malo tajno… Vole se javno, to je stabilna interesna veza. U Skupštini igru vodi gospodin Bandić i javno su rekli da im je u interesu da on vodi Zagreb”, smatra Mrak-Taritaš koja je rekla da su HDZ i Bandić skupa iz interesa – Bandić održava Plenkovića na vlasti u Hrvatskoj, a HDZ Bandića u Zagrebu.

Osudila je izjavu HSLS-ovog gradskog zastupnika Miroslava Polovaneca koji je podršku proračunu obrazložio tvrdnjom da mu neće naređivati ljudi koji nemaju zagrebačka prezimena

“To je strašno da se naježite od muke, ako je netko to izgovorio, to i misli. Vidi čuda ni njegovo prezime nije zagrebačko. Među vladajućima je vrlo malo zagrebačkih prezimena, kako će se tada snaći. To je strašno i nedopustivo. Ako mu je to argument, to je još strašnije od svega drugog”, poručila je.

‘Svatko tko joj bude uteg će otići’

Poznata političarska osvrnula se i ostavku predsjedničinog savjetnika Vlade Galića nakon izbijanja afere SMS.

“Ona će se odreći svih suradnika koji joj postanu uteg. Nije to u kontekstu je li Galić ili nije sudjelovao. To je priča da se jedno brdo bori protiv drugog brda, da špijunski lobiji upravljaju cijelim sustavima. Ne mislim da je to pobjeda HDZ-a, svatko tko joj bude uteg će otići. Krajem iduće godine će kampanja biti na vrhuncu. Nema nikog koga se neće riješiti ako ocijeni da joj stoji na putu”, rekla je Mrak Taritaš te najavila kako njen klub u Saboru neće podržati Deklaraciju o položaju Hrvata u BiH.

“Kroz Deklaraciju se RH miješa u Ustav druge zemlje… Ova Deklaracija za Hrvate neće u BiH napraviti ništa bolje, ali će pokazati ružnu sliku Hrvatske koja se miješa u politiku druge zemlje”, rekla je, piše N1. .