"U nepunih godinu dana s groba supruge na Markovom polju nestala su mi već dva aranžmana i 'žive' ruže!", započinje svoju priču Zagrepčanin Marijan (65) koji je prije pet godina ostao bez supruge i od tada gotovo svakodnevno obilazi njezin grob.

"Prvi put, prije nekih devet mjeseci, s groba je nestao aranžman koji je bio u obliku velikog srca s umjetnim cvijećem na kojem je pisalo 'Baka'. To je donio sin sa suprugom i unucima. Onda, nekoliko mjeseci kasnije, kako sam na grobu ostavio dio u kojem mogu zasaditi par biljaka, netko je počupao cijeli grm ruža o kojima sam se brinuo. To mi je bilo nezamislivo. Odnijeli su ih s korijenom! Pa što će to ljudima?", navodi Marijan.

Dodaje kako su početkom siječnja, na obljetnicu smrti, sin i snaha kupili novi aranžman s umjetnim cvijećem i taj je 29. siječnja - nestao s groba.

"Bila je to kamena tegla s umjetnim cvijećem. I dolazim u nedjelju na grob, a njega nema. Ne znam, ovo više nema smisla… Pa kome padne na pamet krasti s grobova mrtvih?", pita se Marijan.

I cvjećari u šoku

U razgovoru s obližnjim cvjećarima doznajemo kako su i oni čuli da se ljudi žale na krađe.

"To vam sigurno mi ne krademo", navodi jedna cvjećarica i dodaje kako je osobno sama jednom vidjela što se zapravo događa.

"Baš sam i sama bila na groblju kada sam vidjela jednog starijeg gospodina kako prilazi jednom grobu i bez pardona s njega uzima cvjetni aranžman i kreće dalje. Pratila sam ga skroz do drugog kraja groblja, kad je odjednom zastao na jednom grobu i položio taj isti aranžman tamo. Ostala sam u šoku", navodi cvjećarka.

"Očito neki ljudi nemaju novca pa pribjegavaju ovakvim metodama. Možda bi najbolji savjet svima koji su bili u sličnoj situaciji, da ne kupuju skupe aranžmane upravo iz ovih razloga", kazala je cvjećarka.

Kradu se lampaši, vaze, čak i nadgrobne ploče

U PU zagrebačkoj kažu nam da krađe na grobljima, zbog manje materijalne štete, građani baš i ne prijavljuju iako bi, napominju, svaka prijava i evidencija išla u prilog pripremanju i provođenju određenih policijskih operativnih mjera kako bi se i ove vrste krađa mogle suzbiti.

"Tijekom proteklih godina bilježimo niz događaja kada su se krali, osim cvjetnih aranžmana, manji ukrasni kipovi, lampaši, svijećnjaci, vaze, žardinjere, a bilo je i pojedinih rijetkih slučajeva krađa bista ili nadgrobnih ploča. Osim navedenog bilježimo i kaznena djela povrede mira pokojnika kao i kaznena djela oštećenja tuđe stvari", pojašnjavaju nam u PU zagrebačkoj.

"U ovakvim slučajevima, najčešće je riječ o kaznenom djelu krađe što kazneni zakon najčešće karakterizira kao krađu manje materijalne vrijednosti odnosno vrijednost ukrade stvari je manja od 1.000,00 kuna (protuvrijednosti u eurima) kojom prilikom se ne podnosi kaznena prijava po službenoj dužnosti već se oštećenu osobu upućuje na mogućnost podnošenja privatne tužbe u slučaju pronalaska počinitelja navedenog djela", kažu u policiji.

Prvi korak: Prijava Upravi groblja ili policiji

Podsjećaju na slučaj u zagrebačkoj Dubravi, kada je skupina mladića od sredine kolovoza 2021. do početka rujna 2022. provaljivala u grobnice na Miroševcu i otvarala lijesove kako bi se domogli vrijednosti pokojnika. Ukradeno zlato mladići su, sumnjalo se, prodali u zlatarnicama na području Zagreba, a kroz više ovakvih kaznenih djela prouzročili su ukupnu materijalnu štetu od nekoliko desetaka tisuća kuna. Novac su međusobno dijelili.

Policija u ovakvim slučajevima najčešće postupa po dojavi, nakon čega započinje kriminalističko istraživanje.

"Put sprječavanju istoga neminovno je upravo kroz samo prijavljivanje takovih djela bilo Upravi groblja i naravno policiji kako bi se stekao uvid u sigurnosne događaje i usmjerilo službu i u smislu operativnog rada ali i koordinacije s drugim tijelima", kažu nam u PU zagrebačkoj.

Neke počinitelje uočili u prekršaju

U Zagrebačkom Holdingu kažu nam da Gradska Groblja 'čine sve u okviru svoje nadžnosti, u suradnji s PU zagrebačkom, kako bi se krađena grobljima spriječile'.

"Nažalost, Podružnica se nerijetko susreće s prijavama otuđenja lampaša i cvjetnih aranžmana s grobnih mjesta na grobljima u gradu Zagrebu i okolici", napominju, dodajući da su prošle godine zabilježene čak 73 prijave otuđena cvjetnih aranžmana i/ili lampaša, temeljem kojih je Podružnica Gradska Groblja povećala ophodnje redarske službe koje su se, kako nam kažu u Holdingu, pokazale uspješnima jer su neki počinitelji uočeni u prekršaju.

Krim istraga ili kazneni postupak? Ovisi o 130 eura

"Nakon što redarska služba uoči sumnjivog počinitelja, poziva nadležnu policijsku postaju, koja dolazi na mjesto prijave i vrši izvid te privodi prekršitelja. Ukoliko se radi o otuđenju čija je vrijednost manja od 130 eura, policijski službenici provode kriminalističko istraživanje. Kada utvrde identitet počinitelja, podatke dostavljaju oštećenoj osobi koja odlučuje da li će pokrenuti kazneni postupak privatnom tužbom. Ukoliko je vrijednost otuđenja veća od 130 eura, tada policija provodi kazneni postupak", pojašnjavaju nam u Zagrebačkom Holdingu.

U planu postavljanje video nadzora

Profili počinitelja i slučajevi su, napominju u Holdingu, različiti. "Pojedinci otuđuju lampaše i cvjetne aranžmane te iste postavljaju na vlastita grobna mjesta. Ostali se bave preprodajom cvjetnih aranžmana i voska iz lampaša. Bilo je počinitelja koji su ponavljali prekršaj, no kontinuiranim praćenjem i suradnjom s Policijskom upravom zagrebačkom, spriječene su neprihvatljive radnje", dodaju.

Podružnica Gradska groblja provela je Analizu stanja sigurnosti sa prijedlogom mjera za sva groblja s kojima upravlja, temeljem koje je izrađen projekt tehničke zaštite Gradskih groblja. Sukladno financijskim mogućnostima, sustav tehničke zaštite na svakom pojedinom groblju uvoditi će se fazno. Tako je u narednim godinama planirano osiguranje sredstava za financiranje Projekta kako bi se uspostavio video nadzor te izbjegli isti i/ili slični neprihvatljivi događaji.

Što učiniti u slučaju krađe?

Kako su groblja javna površina, iz Holdinga napominju da Podružnica Gradska groblja nema obvezu čuvanja privatne imovine na grobnim mjestima te da nije odgovorna za štetu koju treće ili nepoznate osobe počine na grobnom mjestu. Korisnicima grobnih mjesta stoga savjetuju da se osiguraju kod osiguravajućih kuća i tako zaštite vlastitu imovinu.

U slučaju krađe, pozivaju građane da sve prijave mogu uputiti na brojeve telefona: 091 4581 603, 091 4581 605, 01 4581 090 ili 4696 707 ili se obratiti direktno policiji na broj 192. Prijavu otuđenja na grobnom mjestu građani mogu poslati i pisanim putem: gg-info@zgh.hr.