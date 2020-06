MORE NA KORČULI NIJE ZA KUPANJE: Fekalije su pronađene u morskoj vodi plaže Prižba

O onečišćenju je izvijestio Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

U moru na Korčuli je došlo do onečišćenja fekalijama i trenutno se preporučuje kupačima da ne plivaju na tom području, javlja Dubrovački dnevnik. Riječ je o plaži Prižba, a o onečišćenju je izvijestio Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine broj 73/08), upozorava javnost da je na plaži Prižba na Korčuli došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnim vodama.

Ne preporučuje se kupanje na plaži Prižba

Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije od 3. lipnja 2020., tijekom drugog ispitivanja kakvoće mora prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2020. godini, utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Prižba na Korčuli, uzorkovanog 1. lipnja 2020. godine, prelaze granične vrijednosti za mikrobiološke pokazatelje interstinalni enterokok i Escherichia coli, prenosi Dubrovački dnevnik.

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. S obzirom na to da su uzorci mora na plaži Prižba na Korčuli, zbog onečišćenja fekalnog podrijetla, ne udovoljavaju uvjetima Uredbe, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti, javlja Dubrovački dnevnik.