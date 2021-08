Barbara Marković iz Udruge obiteljskog smještaja govorila je o situaciji kada turisti domaćina obavijeste da su zaraženi koronavirusom i ne mogu napustiti smještaj u predviđenom vremenu.

“Što se tiče gostiju koji su pozitivni, oni trebaju imati PCR test kao potvrdu da su zaraženi, brzi antigenski test se ne priznaje. Što se tiče platformi, one su nedorečene, većina ih preporučuje da gost ode kući. Ako ste došli autom, jednostavno je, sjednete u auto i odete kući. Ako ste došli avionom, onda taj domaćin može nazvati stožer, oni su jako susretljivi. Postoje određena mjesta, karantene, gdje oni mogu otići”, rekla je Marković za N1.

“Postoji uvijek alternativa, neki rent a car…. Ako se to dogodi, i oni su u smještaju u kojem nema slobodnih smještajnih jedinica, oni idu u karantenu. Ako ima, oni ostaju i plaćaju smještaj”, objašnjava.

'Može im se ponuditi karantena'

Što se tiče situacije kada platforme u toj situaciji onemoguće dajnje rezervacije, Marković kaže da se to događa samo u slučaju da je i domaćin zaražen i ima simptome bolesti. Prema njenim riječima, u tom slučaju domaćin bi sam trebao obavijestiti platformu koja će mu besplatno otkazati rezervacije.

Na pitanje o tome što se događa kada domaćin nazove stožer civilne zaštite, Marković kaže da oni mogu ponuditi karantenu.

“Postoji nekoliko mjesta u kojima se goste smješta u izolaciju. Mi poštujemo sve mjere, ali na kraju dana je najvažnije da ste cijepljeni da zarazu ne širite dalje”, objašnjava.

Govoreći o tome kako su neki iznajmljivači počeli otkazivati rezervacije gostima kada su shvatili da će ipak moći iznajmljivati po većoj cijeni od one koju su prvodno ponudili, Marković kaže kako “postoji razlika između iznajmljivača i domaćina u turizmu”.

“Iznajmljivač može biit svako, a domaćin zna kako se ponaša. To su iznimke, ali nisu pravilo. Radi nekolicine takvih svi ostali u obiteljskom smještaju patimo. Mene to smeta jer znam puno ljudi koji se bore i nastoje gostima ponuditi maksimalno i oni su upeteni u takvu priču… Takvim iznajmljivačima bih poručila da se ne bave turizmom, neka stan daju u trajni najam”, kaže.

I gosti otkazuju

Kaže i da se u toj situaciji gosti jako teško mogu zaštititi.

“Ako iznajmljivač otkaže, on će platiti neke penale platformi, ali minimalne. Ali, to je kratkog vijeka, padate na platformi, to nije dobro. Masu puta smo govorili da nije pametno u visokoj sezoni smanjivati cijene”, dodaje.

Naglašava i da ima situacija da gosti otkazuju rezervacije:

“Dosta gostiju rezervira više jedinica pa kad nađe jeftiniju, otkaže vam sve. Sve te platforme imaju dodatne platforme i dogodi im se overbooking. Nama se dogodilo da su gosti rezervirali 14 dana i došli s potvrdom za rezervaciju koju mi nemamo. U tom slučaju se zove platforma i oni traže drugi smještaj."

Na pitanje o cijenama smještaja u Splitu, Marković kaže kako se “u Splitu trenutačno ne može naći nijedan apartman”, ali da se cijene kreću od 100 eura na više.

“Oni skuplji nisu puno smanjivali cijenu, ali imaju dodatne usluge i rade dobro i dalje”, zaključuje.