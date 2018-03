MOĆNI HDZ-OVAC SLOMIO SE NAKON SEKS SKANDALA: ‘Ovo je strašno, potpuna katastrofa, možda je montaža…’

UPOZORENJE: OVAJ ČLANAK SADRŽI UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ (18+)

Saborski zastupnik Franjo Lucić oglasio se prvi put nakon što je Net.hr ekskluzivno objavio eksplicitne fotografije koje je ovaj HDZ-ovac slao svojoj ljubavnici. Lucić tvrdi da je ovo “strašno, potpuna katastrofa”, ali da fotografije koje smo objavili “ne odgovaraju istini”, te da mu se sve namješta.

NET.HR RAZOTKRIO PRVI POLITIČKI SEKS SKANDAL U HRVATSKOJ! Saborski zastupnik slao obnažene selfije iz luksuznog hotela

“Ovo je krajnje, strašno, strašno, strašno… Ma, ne znam što reći osim da je riječ o potpunoj katastrofi. Netko je napravio čistu montažu, jer ja nemam nikakve veze s time. Ne znam uopće odakle to, jer to sa mnom nema nikakve veze, a ne znam ni tko to meni želi napraviti takvu štetu. Doista to ne razumijem. Ovo nema veze s istinom. Riječ je o krvoločnoj hajci na mene. Sad sam čuo za to i vidio. To je strašno što se radi”, rekao je slomljeni Lucić za Jutarnji.



Uvjerava da nema ljubavnicu i da je sve montirano. “Ne mogu doći k sebi. Što se meni još u životu treba dogoditi. Ovo je strašno, ovo je strašno, ovo je strašno…”, ponavljao je Lucić.

No, ovo nije prvi put da moćni HDZ-ovac svoje afere pravda neuvjerljivim objašnjenjima i smiješnim optužbama. Podsjetimo, vrlo slično je reagirao kada je Telegramov kolumnist Drago Hedl objavio audio snimku njihovog razgovora u kojem mu je Lucić nudio tri tisuće kuna ako prestane istraživati njegovo poslovanje. Tada je prvotno također kazao da je riječ o montaži, a zatim da je sve izvučeno iz konteksta.

“Pojma nemam što je objavio. Ako je tako kao što kažete, moram reći da je to izvan konteksta. Nisam mu ništa nudio, samo sam ga pitao što mu to znači. Nemam ga zašto podmićivati jer je priča objavljena. Nema tu govora o podmićivanju, rekao sam mu da neću razgovarati o nečem što je stara priča”, govorio je tada Lucić.

Nakon izbijanja ove afere, Lucić je podnio ostavku na političke dužnosti u HDZ-u, ali ne i na mjesto saborskog zastupnika, kao ni na članstvo u najvećoj hrvatskoj stranci. Ranije ovog mjeseca USKOK je podigao optužnicu pred Županijskim sudom u Osijeku protiv Lucića.