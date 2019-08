MLADIĆ (21) UGURAO 9 MIGRANATA U ALFU, PA SLETIO S CESTE: Trebao ih je prevesti do Rijeke

Sedmorica migranata sjela su u kabinu vozila, a druga dvojica su se morala voziti u gepeku

Zavarivač iz Brčkog sa zagrebačkom adresom (21), ilegalno je prevozio migrante. Mladić radi u jednoj zagrebačkoj tvrtki, a kako doznaje Novi list, priveden je jučer poslijepodne pred sudac istrage na riječkom Županijskom sudu. Na ročištu se trebalo odlučiti o prijedlogu tužiteljstva da se Brkiću odredi istražni zatvor zbog opasnosti da bi, u slučaju da ostane na slobodi, mogao pobjeći. Sudac istrage Vlado Bosner nije prihvatio prijedlog za pritvorom, no odredio mu je mjere opreza. Oduzeta mu je putovnica i jednom tjedno se mora javljati policiji u Zagrebu.

Mladića se tereti da se iz koristoljublja upustio u prijevoz ilegalnih migranata. Dogovor koji je imao s organizatorom krijumčarenja obećao mu je nagradu od 1.000 eura. Kako kaže dosadašnja rekonstrukcija slučaja, blizu Svinjarevaca, naselja blizu Vukovara, u petak u 11 sati u “alfa romeo 156” talijanskih registracija, u vlasništvu drugog muškarca, mladić je smjestio devet ilegalnih afganistanskih migranata. Trebao ih je prevesti do Rijeke.

Sedmorica Afganistanaca sjela u kabinu, dvojica bila u prtljažniku

Po srijedi su Afganistanci koji su na nezakonit način, dakle mimo graničnog prijelaza, u Hrvatsku došli iz Srbije. Sedmorica migranata sjela su u kabinu vozila, a druga dvojica su se morala voziti u gepeku. Upravo zbog toga se 21-godišnjaka tereti da je ilegalce prevozio na nečovječan i ponižavajući način, u prostoru koji nije namijenjen prijevozu putnika. Brkić je automobilom sletio u odvodni kanal što je iznenada prekinulo putovanje. Tada su se migranti razbježali i sklonili se u šumu.

Međutim, mladiću ni to nije dovoljno jer je sat i pol nakon polaska s prvom skupinom ilegalaca, preuzeo sedam novih Afgranistanaca koji ilegalno su prešli iz Srbije u Hrvatsku, piše Novi list. Migranti su bili u dobi od 18 do 27 godina. Ovoga puta petoricu je posjeo u kabinu automobila, a druga dvojica su se vozila u prtljažniku do Rijeke. I taj plan je završio neslavno jer ih je u petak navečer zaustavila policija kod tunela Čardak na autoputu Rijeka – Zagreb.

Prijeti mu zatvor

Svi osam osoba koje su se vozile u “alfi” privedeno je u policijsku postaju, dok je vozač podvrgnut kriminalističkom istraživanju. Poslije policijske istrage mladića su priveli na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci. Mladi zavarivač branio se šutnjom, a sudac istrage dopustio je da se u daljnjem postupku brani sa slobode. Međutim, prijeti mu zatvor ako se ne bude redovito javljao zagrebačkoj policiji.

Bez obzira na to, 21-godišnjaku općenito prijeti zatvor jer delikt za koji je osumnjičen može biti osuđen na kaznu u trajanju od tri do 12 godina zatvora.

