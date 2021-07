Hum na Sutli, zagorsku općinu nedaleko od Zagreba, ovih dana potresa prava politička drama: nezavisna lista načelnika Zvonka Jutriše nakon izbora se dogovorila i formirala većinu u Općinskom vijeću sa SDP-om, za predsjednika Općinskog vijeća je izabran dvadesetsedmogodišnji pravnik, mladi političar kakvih nedostaje u hrvatskoj politici – a onda je on entuzijastično predložio uvođenje transparentnosti općinskog proračuna i svih ostalih općinskih akcija. Već dan poslije, 8. srpnja, stigao mu je dopis, prijedlog za razrješenje - lista načelnika Jutriše ekspresno je formirala novu većinu, ovaj puta s lokalnim HDZ-om.

Mladi predsjednik Općinskog vijeća Huma na Sutli zamijenjen je tako brzinom munje, a umjesto njega Općinsko vijeće vodit će Mario Antonić, HDZ-ovac koji se uspio uspeti i visoko u nacionalnoj politici. Do listopada prošle godine Antonić je naime bio državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, a onda je razriješen dužnosti bez preciznijeg obrazloženja.

Danijel Javorić Barić, mladi političar koji je bio predsjednik Općinskog vijeća rekordno kratko, o svemu je izvještavao na svom Facebook profilu, i ubirao mnogo komentara podrške. Zanimalo nas je što kaže nakon svega, je li mu žao da se upustio u političku borbu u kojoj je ovako izguran nakon što je pokazao da misli popravljati demokratske standarde općine.

Podrška sumještana

"Nema razočaranja. Treba probati. Uvijek sam bio protiv pasivizacije mladih ili prezira prema politici. Ne volim kad mladi govore da se ništa ne da promijeniti, a nisu ni probali. Puno mi znači i ova podrška sumještana, vidim da su se ljudi trgnuli, da razumiju da sam htio unijeti promjene koje bi bile korisne za našu općinu. I ne odustajem. Ostajem kao predstavnik oporbe u Općinskom vijeću. Borit ću se i dalje za standarde koje sam pokušao unijeti…", kaže u razgovoru za Net.hr dvadesetsedmogodišnji Danijel Javorić Barić. On je inače asistent na Pravnom fakultetu u Zagrebu, rodom je iz Huma na Sutli, a s obzirom na blizinu Zagreba, tu živi i planira budućnost. Još kao srednjoškolac ubrajao se u one koji se žele i politički aktivirati, a ozbiljnije je nastavio kao student. Učlanio se u SDP u vrijeme kada je predsjednik bio Zoran Milanović, ali više se aktivirao lokalno.

"Sve više zanimaju nacionalne teme, ali važno je suočiti se s lokalnim problemima. Tu su temelji cijele Hrvatske, ako sredimo stanje lokalno, ako uspostavimo demokratske standarde lokalno – to je pokretač cijele Hrvatske na bolje", obrazlaže Javorić Barić svoju odluku da na prošlim lokalnim izborima bude nositelj liste SDP-a za Općinsko vijeće Huma na Sutli. "Imali smo odličnu listu, prosjek nam je bio 30 godina, većina s liste do sada nije bila ni stranački aktivna... Okupili smo se sa zajedničkim interesom, da Hum na Sutli, naše prekrasno mjesto, povučemo u bolju budućnost, da ovaj divan zeleni kraj učinimo poželjnim mjestom za ostanak i razvoj", predstavlja Danijel Javorić Barić tim s kojim je krenuo u političku borbu.

Danijel Javorić Barić, asistent je na Pravnom fakultetu u Zagrebu (Katedra opće povijesti prava i države) član je SDP-a i želi kroz politiku u rodnom kraju podići demokratske standarde

Njegova lista je na izborima dobila četiri mandata, nezavisna lista načelnika Zvonka Jutriše također četiri, HDZ je dobio tri mandata, a nezavisna lista Marija Vidičeka dva mjesta. "Bilo je jasno da se samo razgovorom ili koalicijom može doći do većine. Načelnik Jutriša je odmah govorio da su Vidičekovi također njegovi i nije se krilo da se međusobno podržavaju. I točno je da smo razgovarali svi sa svima. To je valjda i demokratski standard, ali nikada nije bila u igri kombinacija SDP-HDZ. I u razgovoru s načelnikom Jutrišom smo bili jasni da nema koalicije, da možemo samo razgovarati o uzajamnoj podršci i partnerskom odnosu oko bitnih projekata. Bilo je jasno da on razgovara i s HDZ-om, no na dan konstituirajuće sjednice, samo nekoliko sati prije, on je došao s prijedlogom da će podržati mene za predsjednika Općinskog vijeća. Tako smo i startali 16. lipnja. HDZ je i objavio da prelazi u opoziciju", opisuje Danijel Javorić Barić.

Puklo kad je tražio transparentnost

Sve se, međutim, zakompliciralo nakon što je on iznio svoje prijedloge za prvu radnu sjednicu. Kaže da u preliminarnim razgovorima načelnik Jutriša nije imao ništa protiv najavljenih poteza, no kada je i formalno urudžbirao prijedlog odluke o transparentnosti, dopis Hrvatskim cestama oko nastavka radova na dionici između Huma na Sutli i Pregrade i prijedlog smanjenja naknade za predsjednika Vijeća (jer je naknada bila veća u odnosu na okolne općine, 1500 kuna, a Javorić Barić je predložio 500 kuna, da se izjednače s okolnim općinama), s druge strane je stigao – dopis da je formirana nova većina.

Danijel Javorić Barić je jasno pokazao da misli zbilja do detalja rasvijetliti poslovanje cijele općine, do svih računa. "Svi stanovnici Huma na Sutli imaju pravo saznati kako se troši njihov novac. Ili zašto se dižu krediti. Primjerice, grade se svlačionice na nogometnom igralištu, nitko se spori da je taj objekt potreban, ali mnogi se pitaju kako je moguće da će objekt od oko 300 četvornih metara i rasvjeta stajati impozantnih pet i pol milijuna kuna. Sigurno nema ništa lošeg u tome da se rasvijetli svaka kuna…", objašnjava Javorić Barić kako on konkretno vidi lokalnu transparentnost.

Za oba posla, i svlačionice i rasvjetu, raspisan je jedinstveni natječaj i na njemu je pobijedila lokalna tvrtka, MB transgradnja iz Krapine, koja je bila i jedini takmac za posao.

Pitali smo i načelnika Zvonka Jutrišu zašto je iznenada odustao od suradnje s mladim političarem iz SDP-a i odlučio ga rušiti, i to uz pomoć – HDZ-a.

Naime, kandidat HDZ-a, Mario Antonić, bivši državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva prije izbora je žestoko kritizirao njegov rad. "Hum na Sutli je zadnjih desetak godina talac loše i nepromišljene politike i izgubljenih prilika", izjavio je, primjerice, u jednom medijskom nastupu.

Jutriša: Mislio sam da će funkcionirati...

"Ma ja sam i u prošlom mandatu bio u sinergiji s HDZ-om, s centralnom vlašću. Ne krijem da sam bliži HDZ-u. Istina je da je Antonić izgovarao pred izbore svašta o meni, ali sada je važno izdići se iznad toga. Suradnja je ostvarena s HDZ-om, strankom, a ne s – osobom", gotovo filozofski nam je objasnio preokret načelnik Jutriša.

A zašto nije te suradnje bilo odmah poslije izbora? Nego se upustio prvo u suradnju sa SDP-om, a sada se preokrenuo prema HDZ-u? "Razgovarali smo svi sa svima. Nije bilo većine u vijeću, a meni nisu u interesu novi izbori. Niti bi ikome u našoj općini trebao biti u interesu novi trošak oko izbora. Mislio sam da će stvari funkcionirati s mladim Danijelom. Ali eto nije išlo i našli smo rješenje s HDZ-om", kaže Jutriša.

Pitali smo ga što je bio ključni razlog za dogovor s HDZ-om protiv Danijela Javorića Barića, je li ga iritiralo inzistiranje mladog predsjednika vijeća da se uvede potpuna transparentnost? "On se postavljao čvrsto, inzistirao na svojim predizbornim obećanjima, a ne može se to tako na poziciji predsjednika općinskog vijeća. Neću slušati njegova laprdanja. Pa neće on meni govoriti da radim netransparentno, kad općina koju vodim već treći put zaredom dobiva najvišu ocjenu za transparentnost Instituta za financije", kaže načelnik Jutriša.

Na pitanje o skupoj izgradnji na lokalnom nogometnom igralištu kaže da je i tu sve transparentno. "Sve je išlo preko javne nabave. Možda se mladi pravnik i ne razumije u sve. Radilo se o postupku javne nabave na koji ja nikako nisam mogao utjecati. Je li moglo biti jeftinije? Ne želim ulaziti u ta naklapanja. Ne treba nam takav negativan stav i sumnjičenje oko svega", kaže Jutriša.

Mario Antonić, HDZ-ovac, bivši državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva kojem su mediji otkrili da mu je propala privatna tvrtka, izabran je za novog predsjednika općinskog vijeća Huma na Sutli

Nije htio ulaziti u detaljniju ocjenu kakav će biti novi predsjednik Općinskog vijeća, Mario Antonić, dugogodišnji HDZ-ovac koji je i kod imenovanja na mjesto državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva izazvao kontroverze – predstavljen je kao uspješni poduzetnik iz Zagorja, a onda je otkriveno da mu je tvrtka dvije godine u blokadi i da "vuče" dug veći od pola milijuna kuna, te da uglavnom živi u susjednoj Sloveniji, u Mariboru.

"Više sam okrenut prema HDZ-u na nacionalnoj razini. Vjerujem da će Antonić korektno voditi općinsko vijeće. Unatoč svemu, on je iskusan političar", diplomatski je zaključio Jutriša.

Na pitanje hoće li i u ovoj kombinaciji ići prema većoj transparentnosti, uzvratio je opet inzistiranjem da njegova općina već sada funkcionira posve transparentno.