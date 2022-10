Ministar zdravstva Vili Beroš sastao se u ponedjeljak s Inicijativom mladih liječnika koja zahtijeva promjene u sustavu, sastanak je, rečeno je, prošao konstruktivno s porukama da imaju zajednički cilj poboljšanja zdravstvenog sustava, a nastavak je najavljen za 14 dana.

Mladi liječnici traže promjenu u sustavu jer previše rade, a premalo zarađuju. Imaju ogroman broj prekovremenih, žele da pacijent bude u fokusu, ne da mu mogu posvetiti samo dvije i pol minute pa traže hitne promjene.

Na pitanje kada će javnosti biti predstavljena reforma zdravstva evo kako je reagirala državna tajnica Marija Bubaš: "Evo ga, rješenje je tu čarobni štapić, ima ga netko od vas. Imate možda čarobni štapić? Ali uvažite kompleksnost, uvažite izazove za koje treba naći rješenja, to su geografske razlike, demografske razlike, to je dostupnost zdravstvene skrbi, to je uređenje zdravstvenog sustava u svakoj županiji, postojanje bolnica, dakle uvažite kompleksnost, uvažite da želimo najbolji ishod pronaći", kazala je Bubaš.

'Neki rokovi su do 2030., ali vrijeme je sada'

Mladi liječnici Marin Smilović i Fran Stjepan Narandža iz Inicijative mladih liječnika komentirali su cijelu situaciju za RTL Direkt. "Metafora je simpatična, ali ima razloga zašto je tako. Takve promjene se ne mogu desiti u sekundi, za njih treba više vremena", kazao je Narandža komentirajući izjavu od Bubaš.

Smilović je kazao kako se većinom slažu sa stavkama u reformi. "Naši zahtjevi su u njoj, ali vremenski rokovi koji su stavljeni su za nas predaleki. Neki rokovi su do 2030. godine, ali mislimo da je vrijeme sad", kazao je Smilović.

"Danas smo se fokusirali na status pacijenata, poboljšanje zdravstvene usluge kroz e-karton, specifične smjernice i protokole koje bi se trebale raspisati za bolju provedbu provjere kvalitete ishoda liječenja, što je bitno za pacijente i zdravstvenu njegu, smanjenje liste čekanja… Danas smo stavili stvarno naglasak na to i u daljnjim razgovorima ćemo prožeti ostale teme."

'Neorganizirano je i problematično'

Kažu kako prosječno mladi liječnici odrade preko 40 prekovremenih mjesečno.

"Oni ostaju u bolnicama cijelo vrijeme, imaju 7-8 dežurstava, ostaju da obrade pacijente, napišu otpusna pisma. Često se događa da nemaju adekvatnu edukaciju i dobivanje vještina. Problematično je, neorganizirano, treba to posložiti", kazao je.

Komentirali su i problem politike u zdravstvu.

"Problem je u tome da su ravnatelji zdravstvenih ustanova članovi neke političke stranke i idu u skladu s načelima svoje političke stranke. Borimo se da struka bude na prvoj mjestu", kazao je Smilović.

'Imamo zastarjeli način specijalističkog usavršavanja'

Osvrnuli su se i na probleme sa specijalizacijom.

"Imamo zastarjeli način specijalističkog usavršavanja. Nije dovoljna komunikacija između mentora i specijalizanata. Specijalizanti su doktori medicine koji rade, pacijenti im se obraćaju kad dođu u bolnice. Imamo problem s ugovorom. Imate jednog liječnika iz Karlovca, jednu iz Splita, skupa idu na daljnje specijalističko usavršavanje, recimo u KBC Split, zaljube se i osnuju obitelj, zbog tih ugovora ne mogu se preseliti iz jedne državne ustanove u drugu jer imaju penalizacijske ugovore koji traju pet godina. Dakle nakon pet godina nam nije više bitno zadržavati liječnike ako se misli na taj način zadržavati liječnike", kazao je Smilović.

Narandža je potvrdio i da u pregovorima u plaćama uopće ne pregovaraju liječnici.

"Reprezentativnost Sindikata je u pitanju. Tijekom ovih sastanaka smo vidjeli da je to jedna od stavki koje će se trebati provesti da se možemo dalje izboriti za druge uvjete rada. Tražit ćemo to što prije", kazao je.