Miroslav Škoro prije gotovo mjesec dana je u Saboru prešao u redove kluba Hrvatskih suverenista, zajedno sa sestrom Vesnom Vučemilović. Škoro je za N1 govorio o trenutnoj političkoj situaciji u Hrvatskoj. Kazao je i znači li njegov prelazak u Klub Suverenista i prelazak u stranku.

“Bio sam na Saboru stranke. Trenutno sam član njihovog Kluba u Saboru, s druge strane podržavam tu ideju. Priča oko objedinjavanja tog političkog spektra moguća je samo na tragu onoga što su oni rekli, da se ne objedinjavamo oko osobe, nego oko ideje zajedništva i drugih ideja. Kad procijenim, mislim da će to biti politička opcija kojoj ću se prikloniti", kazao je Škoro za N1, dodajući da o tome tek mora odlučiti.

'Kad je čovjek ograničen...'

“Da bi se čovjek politički artikulirao, dobro je opredijeliti se iako sad imam veću slobodu kao neovisni, mogu se više baviti temama u Saboru. Kad je čovjek ograničen u bilo kojem smislu, a bio sam prilično ograničen, često odgovaraš za tuđe poteze i baviš se temama koje nisu u žiži. Moram prije svega razgovarati s ljudima koji su me izabrali. Prije nego što bilo što napravim s njima ću razgovarati o učlanjenju u Suvereniste", poručio je.

Škoro je kazao da je to "ideološki ista priča" te da je na zadnjim izborima bila ista platforma. "Taj smjer okupljanja ima smisla, to treba podržati”, pojasnio je. Potom je priznao da je Suvereniste kritizirao nakon što su se odvojili u svoj Klub nakon izbora, rekavši da mu "nije bilo pravo".

"Mislio sam da će naša priča biti ta priča ujedinjenja, no njima se to učinilo prerano i čini se da će biti u pravu. Mislio sam da će Pokret biti taj koji će objediniti mnogo toga, ali ništa od toga. Podnio sam ostavku na mjesto predsjednika DP-a, ne bih se više na to osvrtao. Ne slažem se s načinom funkcioniranja i želim im svako dobro", dodao je.

O Penavi: 'Malo mi to nalikuje na nogometni transfer'

Iako nije htio govoriti o budućnosti Domovinskog pokreta, osvrnuo se dolazak Ivana Penave u DP, kao i njegove ambicije da bude predsjednik te stranke.

“Malo mi to nalikuje na nogometni transfer, ali želim im svako dobro. Penava je i ranije izražavao ambicije da bude u strukturama HDZ-a, napravio je i svoju stranku, no pitanje je može li istovremeno raditi toliko odgovornih poslova – gradonačelnik važnog grada, saborski zastupnik, predsjednik odbora u Saboru, predsjednik stranke…", rekao je Škoro, dodavši da se posljednjih mjeseci nije čuo s Penavom.

Uđe li Miroslav Škoro u stranku Hrvatskih suverenista, to će mu biti treća stranka. “Ne treba biti previše krut jer svjetonazorski u Saboru imate stotinu ruku u tom dijelu političkog spektra i nema velike razlike osim interesne. Desna strana spektra je svjetonazorski tu negdje, ali kad se dođe u poziciju vlasti, onda se rade stvari koje kao dosljedni sljedbenici desne opcije ne bi činili", rekao je.

'Plenkoviću je politička scena sada švedski stol'

Osvrnuo se i na odnos s premijerom Andrejom Plenkovićem. “Trenutno je situacija takva da ne vjerujem da g. Plenković ima puno problema. Politička scena mu je sad švedski stol. On je pragmatik, njegov cilj je biti na vlasti. Mislim da će mu sva ova politička zbivanja i oko DP-a i SDP-a ići na ruku.

"Ovo oko okrupnjavaja na spektru Suverenista, to mu ne ide u prilog. Zadavat ćemo mu više problema nego ovi koji se raslojavaju. Mi ćemo mu zadavati više problema, a ovo drugo će biti švedski stol za Plenkovića", poručio je.

"Uvijek postoje djela i riječi. Nisam ja izgovorio rečenicu da se ne želim baviti politikom iz oporbe", rekao je Škoro komentirajući vlastitu podršku Plenkoviću. "U poziciji sam čovjeka koji je sve napravio svojom voljom. Neću nikoga podržavati bezuvjetno, a posebno ne priču u kojoj bi bio smokvin list za nešto. Jedan od razloga mog izlaska iz DP-a je bio da se rade stvari na terenu s kojima se ne slažem", dodao je.