Bivši gradonačelnički kandidat te potpredsjednik Sabora Miroslav Škoro je prije konstituiranja zagrebačke Gradske skupštine za N1 izjavio kako očekuje da "konstituiramo Sjednicu i počnemo raditi. Vidjet ću hoću li ostati u Skupštini.”

Osvrnuo se i na sastav Skupštine te aktualna zbivanja u Zagrebačkom Holdingu. “U sazivu većinu ima Možemo i SDP, koalicijski partneri koji bi trebali ispuniti obećano. Kako stvari stoje, to ne rade. Mislim da platforma Možemo ima dobro ime – možemo raditi što hoćemo, ali deplasirano je govoriti o miljeniku medija. Nema jala zbog gubitka izbora, ja sam svoje ciljeve ispunio”, rekao je Škoro.

Ipak, čini se da je zavidan na podršci Tomislavu Tomaševiću. “Tomaševića nije mogla pobijediti ni Angela Merkel uz podršku koju je imao u Hrvatskoj. Ne vidim ljutnju u činjenici da je netko miljenik medija, to su mediji i sami izjavili. Kontradiktorna su samo obećanja o transparentnosti i javnim natječajima, opravdava se potez, a Tomašević izjavljuje da dok je najavljivao javne natječaje, da je mjesecima pregovarao sa sadašnjim čelnim čovjekom Holdinga. Iznenađuje me da netko tko zna sve vozače tramvaje abecednim redom, ne zna da Holding ima dug. To svi znamo, a njega je to sad iznenadilo", zaključio je.

Nastavak procedura iz zadnjih 20 godina

Na sličnom je tragu bio i saborski zastupnik Mosta te također bivši gradonačelnički kandidat Zvonimir Troskot, koji se također osvrnuo na Tomaševićevo kadroviranje.

“To je politička odluka koja se može kritizirati. Principi su biračima bili predstavljeni u drugom smjeru. Tomašević je dobio izbore na obećanjima da upravljanje gradom upravo može biti dijametralno suprotno od ranijih struktura. Prije svega mislim na diskreciono pravo koje je bivši gradonačelnik koristio za postavljanje ljudi, a što su Tomašević i druge oporbene stranke kritizirali. I sad se dogodio nastavak procedura sličnih onima kakve smo gledali zadnjih 20 godina.

Problem je komunikacija. Nije problem da se postavlja osoba od povjerenja, ali se onda to komunicira u kampanji. Očito se s ljudima razgovaralo i Tomašević je očito znao da će potencijalni ljudi za funkcije biti osobe s kojima je razgovorao proteklih mjeseci. Građani su dali povjerenje za nešto novo, a dogodile su se potencijalne iste šprance koje smo gledali", uvjeren je Troskot.

Smatra da je Tomašević trebao pričekati s imenovanjima do konstituiranja Skupštine ili jasno iskomunicirati namjere u kampanji.

“Mislim da smo svi bili svjesni situacije. Znali smo za tešku situaciju u Zagrebu, dugovi, procesi, racionalizacija, sve se znalo… Tomašević je bio u Skupštini i često govorio da zna najviše o Zagrebu. Zašto se to napravilo prije par dana, da prijedlog nije došao na Skupštinu da bi se poštovao članak 15? S druge stane, ako si imao te ljude u svom džepu, onda je to trebalo iskomunicirati u kampanji. Reagiramo zato što to potencijalno otvara Pandorinu kutiju. Poznate su stare strukture SDP-a i ako su se te prakse nastavile na vodećim pozicijama u Holdingu, mogu pretpostaviti kako će se nadopuniti ostale pozicije u gradskim poduzećima jer se i sve to dogovara s koalicijskim ugovorima", rekao je Troskot za N1.

Skupština se ne može ponašati kao dosad

Osvrnuo se i na 28 točaka koalicijskog sporazuma između Možemo! i SDP-a. “Dosta je toga što smo i mi razrađivali. Jedna od velikih razlika naših i tih 28 točaka je primjerice točka poduzetništva. To je bila jedna od ključnih stvari u našem programu. Posvetiti jednu rečenicu poduzetništvu i fokusirati sve na IT sektor, nije dobro. Premali je fokus na tako važnoj grani razvoja ekonomije”, kazao je.

Ističe da se novi saziv Gradske skupštine ne bi smio ponašati na stari način. “Zagreb nije u situaciji da se u Skupštini može ponašati kao dosad. Maksimalno se treba usredotočiti na rješavanje problema. No, vidim probleme, npr. zaustavljanja javne nabave. Izračunalo se da ako će se s odlukama na zahtjeve za obnovu ići ovim tempom, Zagreb ćemo obnavljati 115 godina. Naša zadaća je ukazivati na ove stvari", zaključio je Troskot.

