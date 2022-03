U studiju Net.hr-a gostovao je saborski zastupnik Miroslav Škoro koji je govorio o padu bespilotne letjelice u Zagrebu, za koju se i dalje ne zna odakle je točno došla i čija je. Škoro kaže da je to ružan događaj koji nas je sve iznenadio.

"Ovo što se dogodilo je vrlo ružno, vrlo neugodno. Nisam stručnjak za to, no čini mi se da ima određenih propusta koje nam je taj pad drona ukazao. Moramo pojačati taj stupanj zaštite", kaže, dodajući kako je mišljenja da je i NATO iz svega toga mogao nešto naučiti.

Upitan jesmo li mi kao zemlja sigurni, kaže da se tu postavlja pitanje je li Mađarska sigurna, je li Rumunjska sigurna, je li NATO nebo sigurno.

"To je bilo očito neka izviđačka letjelica, ali se letjelice koje lete ispod neke visine, ne mogu uočiti na radaru. Mimo radarskog sustava, postoje i sustavi opažanja. Sad, imamo li mi novaca i mogućnosti u okviru svojih granica, bojim se da nemamo. Generalno gledano, dobro je da smo članica NATO-a i da idemo prema tim euroatlantskim integracijama", kaže.

"I dalje mislim da je Hrvatska sigurna zemlja, nisam sklon širenju bilo kakve panike ili teorijama zavjere", kaže, dodajući da moramo pojačati stupanj zaštite, ali i da netko u toj priči mora biti odgovoran.

Upitan kako komentira kakofoniju koja je nastala oko pada letjelice, Škoro kaže da je taj dio nešto što bi trebalo riješiti institucionalno. "Ako Zoki i Andrej ne razgovaraju, ne vole se, posvađali su se privatno, taj dio je privatna stvar. ali institucionalno rješavanje stvari je da između predsjednika države i između predsjednika Vlade ne smije biti šuma u komunikaciji", mišljenja je Miroslav Škoro.

'Država je preskupa, u sve se petlja i ima jako puno imovine'

Komentirao je situaciju s poskupljenjima goriva, koja je uzrokovana ratom u Ukrajini. Upitan je li zadovoljan reakcijom Vlade na tu situaciju, Škoro kaže da premijer i njegova Vlada ne reagira dobro na neke stvari. Kao primjer je naveo i upravljanje pandemijom koronavirusa. "Ako govorimo o gorivu i cijenama goriva, onda od 1988. godine moramo kazati da EU pokušava stvoriti zajedničko energetsko tržište. Podijelila nas je nekom od deklaracija, zajedno s Austrijom, Italijom i Slovenijom u jednu zonu, koja bi trebala usklađivati cijene energenata i baviti se energetskom opskrbom za svoje građane, odnosno za taj dio Europe. Mi, za razliku od mnogih drugih imamo barem 50 posto svoga plina i svoje nafte. Međutim, Plenković je u situaciji da ne kontrolira najveću naftnu kompaniju", kaže.

Škoro smatra da država ima mogućnost kvalitetnije reagirati, jer država sudjeluje s nekih 60 posto u cijeni goriva.

"Ima li država mogućnosti, ako nešto poskupi tako drastično deset puta reagirati? Naravno da ima, jer je deset puta više počela zarađivati. Problem je u tome što je država preskupa. Država se u sve petlja, ima jako puno imovine, ali se ne ponaša kao Norveška koja ima također puno imovine, nego se postavlja tako da nahrani svoju vojsku glasača. To je ta duboka država", kaže.

Komentirao je i afere koje se u posljednje vrijeme vežu uz HDZ, od uhićenja Darka Horvata do šuškanja da su pod povećalom istražitelja i Boris Milošević, ali i Josip Aladrović.

"Što god da ja kažem, neće valjati. Ali kako komentiram? Skandalozno!", kaže. "Statistika mu opet ne ide na ruku. 37 ljudi je imenovao na mjesto ministra u 6 godina vladavine, 22 je otišlo. 60 posto je fulao. Od toga kažu nekih 10-12 je otišlo zbog sumnje u koruptivne radnje. Mislim da je to loše. Međutim, mi živimo u prostoru gdje se stvara jedan privid gdje je to u redu. Mi smo to imenovali, ali to je borba protiv kriminala. Pa kako si ga imenovao?", pita se Škoro.

"Nisam analitičar, ja sam taj koji jesam. Glazbenik, poduzetnik i bavim se politikom. Mislim da treba to raditi jer je politika jedna kaljuža u koju treba imati prije svega petlje baciti kamenčić pa da malo žabe počnu kreketati, a kada imaš petlju, onda obučeš čizme, malo po dnu zagrebeš. Jer, to se tiče sviju nas", smatra Škoro.

Smatra da se HDZ ne boji izbora. "Čega se HDZ ima bojati kada su izbori? Samo toga hoće li ostvariti dovoljno mandata da sa svojim trgovačkim partnerima može napraviti još jednu neprincipijelnu trgovačku koaliciju. Ništa drugo se oni ne boje", kaže.

'Desnica uvijek pred izbore nabije nekog na jarbol i onda taj klapara'

Osvrnuo se i na svoj novi saborski klub, u kojem djeluje s nezavisnim zastupnicima Ružicom Vukovac i Milanom Vrkljanom. "Ono što je bitno za reći, a ja to stalno ponavlja, klub u Saboru nije politička stranka", kaže Škoro.

"Svi smo izašli na toj listi koju sam ja stvorio, to je bila lista Domovinskog pokreta Miroslava Škore i napravili smo fenomenalan rezultat. Dobili smo 16 mandata", kaže Škoro.

"Pokušaj je bio da se po n-ti put objedini desnica. Desnica vam pred svake izbore istakne nekoga, nabije na jarbol i onda taj klapara. Sad je li to Karamarko ili Škoro, uvijek netko drugi klapara. A onda kada osvoje mandate, svatko ode u svoju busiju, kao u crtanom filmu. A tog s barjaka ili ga svuku ili navuku do kraja, o njega obrišu noge i idu svatko svojim putem", slikovito je opisao stanje na desnici.

Upitan u kakvim je odnosima sa svojim bivšom strankom, kaže da kada bi netko nekome napravio to što su oni napravili njemu, ne vjeruje baš da bi bili u jako dobrim odnosima.

"Mi se prije svega ne slažemo politički i jako drugačije gledamo na unutarstranačku demokraciju. U tom smislu, ja sam zahvalan Bogu da nismo napravili neki veliki rezultat, jer krajnji cilj ovih intereždžija koji se nađu pod nekim barjakom prije izbora, je stvoriti dovoljno mandata da možeš ucijeniti HDZ, s njima napraviti vlast i onda ide raspodjela ratnog plijena. Stvarno je dobro da to nismo napravili. Kada ja sad pogledam što je tim ljudima i kako oni doživljavaju unutarstranačku demokraciju, onda mi je drago da nismo osvojili dovoljan broj mandata. Zna Bog što radi", kaže Škoro.

"To je bila jedna ozbiljna urota koja se dogodila i koja je za posljedicu imala to da sam se ja maknuo", kaže.

Što je sve Miroslav Škoro rekao o poskupljenjima struje i plina, uvođenju eura u Hrvatsku, političkoj sceni, Milanoviću i Plenkoviću koncertima koje planira, pogledajte u cijelom video intervjuu.