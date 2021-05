Mirela Holy smatra da su se neki pomaci na ovim izborima dogodili.

"Neke promjene su vidljive. Dosta su velike promjene što se tiče velikih gradova. U Rijeci nije promjena političke opcije, ali možemo očekivati promjene u modelu upravljanja gradom. Bila bih oprezna u generalnim ocjenama. Treba imati na umu da se parlamentarni izbori uvelike razlikuju od lokalnih. Na lokalnim lakše prolaze nove, građanske opcije, ali to se ne reflektira nužno na parlamentarnu razinu", kazala je Holy za N1.

Most ne stoji dobro

Na pitanje tko joj se čini najvećim pobjednikom i najvećim gubitnikom izbora, odgovara: "Čini mi se da Most ne stoji dosta dobro, da su dobili samo Sinj. Nije loše prošao Božo Petrov, al ipak nije uspio osvojiti županiju. Oni su krenuli iz zajednice i lokalni impuls ih je pogurao prema nacionalnoj razini i ovo ih treba jako zabrinuti. SDP nije toliko podbacio koliko se očekivalo, mislim da će Grbinu biti nešto lakše zadržati dominaciju kada govorimo nacionalnom SDP-u."

O izjavi premijera Andreja Plenkovića koji je izjavio da je HDZ ostvario kolosalnu pobjedu kaže da to baš i nije tako.

"Oni jesu dobili nove županije. Domovinski pokret im je dosta ozbiljan izazivač na desnici. I to toliko ozbiljan da se provukao u nekim sredinama, za razliku od HDZ-ovih kandidata. Ovo može biti početak problema za Andreja Plenkovića u stranci. I prije izbora su imali dosta problema, imamo nezadovoljnu desnu struju i bit će dosta nemirno u HDZ-u nakon izbora", govori Holy.

Škoro zaoštrio kampanju

Komentirala je i treći izborni poraz Miroslava Škore.

"Nisam se iznenadila što je loše prošao. On je jako zaoštrio kampanju. Kad govorimo o Zagrebu, teško da može proći kandidat koji ide vrlo udesno. To nije iznenađenje. Ne znam tko ga je savjetovao, moj je dojam da on nije ni očekivao da će pobijediti nego da je gradio biračko tijelo za sljedeće parlamentarne izbore", govori Holy.