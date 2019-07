MINISTRICA DIVJAK SASTALA SE S MATOM RIMCOM: Razgovarali su i o Instititu za umjetnu inteligenciju

Naglasak je bio na mogućnosti uspostave Instituta za umjetnu inteligenciju te na financiranju povećanja kapaciteta i međunarodne relevantnosti postojećih fakulteta koji se bave ICT-om, robotikom i umjetnom inteligencijom

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak sastala se u petak s hrvatskim poduzetnikom i inovatorom Matom Rimcem, a na sastanku je istaknuta nužnost bolje suradnje ustanova u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja s gospodarskim sektorom.

Jedna od važnih perspektiva za suradnju je novi Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji je u izradi, a u kojem su predložene brojne novosti s ciljem poticanja bolje suradnje visokih učilišta s industrijom.

‘Izvrsni i mladi ljudi mogu izvući Hrvatsku iz letargije’

“Hrvatskoj trebaju ljudi poput Mate Rimca, mladi uspješni poduzetnici koji stvaraju i realiziraju nove ideje. Pozvala sam gospodina Rimca kako bismo razgovarali o nizu važnih tema jer samo izvrsni, mladi ljudi mogu izvući Hrvatsku iz letargije i pozicionirati nas s prave strane željezne zavjese koja se polako spušta, a s prave strane ostaju samo oni koji daju priliku izvrsnima, istaknula je ministrica Divjak i dodala da su konkretne ideje i prijedlozi iznimno važni za sustave znanosti i obrazovanja te da se oni ne smiju gledati izolirano.

Mogućnost uspostave Instituta za umjetnu inteligenciju

Ministarstvo trenutno priprema i razrađuje prijedloge strateških projekata u području znanosti i visokog obrazovanja koji bi se u novome financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine financirali iz europskih strukturnih fondova. Sastanak je bio prilika da u Ministarstvu čuju ideje Mate Rimca o tome kakve strateške projekte u tom području Republika Hrvatska treba. Naglasak je bio na mogućnosti uspostave Instituta za umjetnu inteligenciju te na financiranju povećanja kapaciteta i međunarodne relevantnosti postojećih fakulteta koji se bave ICT-om, robotikom i umjetnom inteligencijom.

Jedna od tema bilo je i partnerstvo za baterije u sklopu Obzora Europa. Naime, u sklopu budućega okvirnog programa za istraživanje i inovacije uvode se partnerstva kao novi instrument te je jedno od predloženih partnerstvo „Towards a competitive European industrial battery value chain for stationary and mobile applications“ namijenjeno industrijskome sektoru, a gdje bi Rimac automobili d.o.o. mogao potencijalno biti ključni partner.