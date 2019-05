MINISTAR SMIRUJE GRAĐANE: Ćorić poručio da se čini sve da šteta od poplava bude najmanja moguća

Ministar je izrazio nadu da će kiša stati do sutrašnjeg dana i da će vodni val krenuti dalje

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je uoči sastanka užeg kabineta Vlade da je situacija u Karlovcu zadovoljavajuća te da se na terenu čini sve da šteta od poplave bude najmanja moguća.

“Iako imamo kišu koja nije olakotna okolnost i danas će padati tijekom cijelog dana, situacija je zadovoljavajuća s obzirom na činjenicu da su boks-barijere postavljene već ranije i osnažene tijekom proteklih dana na području Karlovca”, kazao je ministar dodavši da su štete i na području Hrvatske Kostajnice minimalne. Na novinarsko pitanje o bojazni koja se pojavila da boks-barijere neće izdržati, Ćorić je poručio kako treba dopustiti da se o tome brinu stručnjaci.

“Djelatnici Hrvatskih voda i vatrogasnih postrojbi su na terenu, koliko znam, pridružili su se i pripadnici Hrvatske vojske i čini se sve da se šteta na najveći mogući način smanji”, dodao je.

Ministar je izrazio nadu da će kiša stati do sutrašnjeg dana i da će vodni val krenuti dalje “jer svaki novi centimetar vode stvara problem s obzirom da su u ovom trenutku vodostaji rekordni na više rijeka”.

Upozorio je da bi vodni val iz Hrvatske Kostajnice mogao ići prema Jasenovcu pa su u idućem razdoblju poplave moguće i tamo. Upitan postoji li napredak u sustavu zaštite i obrane od poplava na tim područjima, Ćorić je rekao da on definitivno postoji, ali se radi o kratkoročnim rješenjima koja bi trebala “držati vodu” do izgradnje dugoročnog sustava obrane od poplava. Za njega se trenutno priprema dokumentacija, a siguran je da će ga uspjeti dovršiti do kraja 2023. godine.

