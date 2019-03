MINISTAR RADA O RADNICIMA ULJANIKA: ‘Nije na Vladi da traži rješenje za njih’

‘Uljanik je privatna kompanija. Vlada daje potporu ili ne planu restrukturiranja’, rekao je Pavić za HRT

Gost središnjeg Dnevnika HRT-a ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić govorio je o odluci Vlade RH “da odbije predloženo restrukturiranje brodogradilišta Uljanik, ali ostaje otvorena za traženje dodatnih rješenja”.

ŠPRAJC KOMENTIRAO AKCIJU ‘ULJANIK’: ‘Redatelj ove predstave dao si je prilično truda, no u scenariju postoji rupa’

‘Nije na Vladi da traži rješenja za radnike’

“Do sada je u brodogradnju u Republici Hrvatskoj uloženo oko 31 milijardu kuna. Od toga je 13,3 mlrd. kn otišlo u Uljanik grupu. Također, protestirana jamstva koja je država morala platiti do ožujka iznose 3,1 mlrd. kn”, rekao je Pavić i naglasio je da je Vlada prema radnicima pokazala odgovornost te da je lani 716 mil. kn država odobrila za isplatu plaća.

Ministar je izjavio u emisiji središnjeg Dnevnika HRT-a da nije na Vladi da traži rješenja za radnike.

“Uljanik je privatna kompanija. Vlada daje potporu ili ne planu restrukturiranja. Mogu reći da ako dođe do stečaja, ne prejudicirajući odluku Trgovačkog suda, postoje i adekvatne mogućnosti zaštite radnika Uljanika. Prvenstveno govorim o tri minimalne plaće koje će dobiti putem Agencije za potraživanje radničkih tražbina, otpremnine, naknade za nezaposlene”, rekao je Pavić za HRT.

ULJANIK IDE U STEČAJ? Potpredsjednik Vlade poručio: ‘Radnici, možete si tražiti drugi posao’

Mogućnosti za radnike

Ministar je izjavio da stečajni upravitelj odlučuje tko će ostati, a kome će dati otkaz u Uljaniku, te je naveo da će se u tom slučaju formirati mobilni tim od 50-ak ljudi koji će otići u Uljanik i 3. Maj i pružiti radnicima prekvalifikaciju, obrazovanje ili pak mjere samozapošljavanja.

Pavić je ponovio da će radnici u slučaju stečaja na zavodu za zapošljavanje dobiti mogućnost naknade za nezaposlene u visini 60% obračunate plaće u maksimalnom iznosu od 4.369 kuna prva tri mjeseca, 30% obračunate plaće do 15 mjeseci. Radnici koji imaju pet godina do mirovine i 32 godine radnog staža moći će do mirovine ili zaposlenja primati naknadu u minimalnom iznosu od 1.500 kuna.