MINISTAR HORVAT: ‘Vjerujem da će institucije utvrditi nepravilnosti u obnovi, ako ih je bilo’

Ministar graditeljstva Darko Horvat rekao je u ponedjeljak da će institucije države utvrditi ako je bilo nepravilnosti u poslijeratnoj obnovi kuća na potresom pogođenom prostoru, od kojih su mnoge unatoč toj obnovi pretrpjele velika oštećenja.

“Od trenutka kada sam preuzeo kormilo nad ovim resorom inzistiram – ovlašteni projektanti, ovlašteni revidenti i izvođači, pa zbog toga neke stvari malo duže traju”, rekao je Horvat za Novu TV u Petrinji.

Vjeruje u institucije države koje, rekao je izašavši sa sastanka novoosnovanog Stožera civilne zaštite zaduženog za otklanjanje posljedica katastrofalnog potresa, “moraju utvrditi određene nepravilnosti ako ih ima, njihov broj i karakter”.

25 posto objekata potpuno neupotrebljivo

Horvat, potpredsjednik tog stožera, izvijestio je da je u ovom trenutku evidentirano preko 17 tisuća oštećenih objekata, od čega su statičari, kojih je danas na terenu preko 700, napravili izvide na njih preko 5400, dok je 25 posto objekata potpuno neupotrebljivo.

Prioritet je osigurati privremeni smještaj ne samo za stanovnike Sisačko-moslavačke županije, nego Zagrebačke i Karlovačke, kazao je.

“Puno je veća koorodinacija na terenu, zato su tu potpredsjednici Vlade Tomo Medved i Boris Milošević (predsjednik i potpredsjednik Stožera), predstavnici svih ministarstava, državni tajnici i pomoćnici, potpuna potpora jedinicama lokalne i područne samouprave kako bi se stvari ubrzale i kako se ne bi više događalo da možda nekog zaboravimo ili da do nekoga pomoć ne stigne”, istaknuo je.

Hrvatske firme moraju proizvesti kontejnere za stradalnike

Na upit o tome kada će stići kontejneri za stradalnike odgovorio je da su napravljeni kontakti prema hrvatskim proizvođačima i “određeni broj narudžbi je napravljen.

“Trebamo biti svjesni da su to proizvodi koji ne stoje na lageru, njih trebaju hrvatske firme proizvesti, a veći dio kontigenta naručen je iz zemalja susjedstva”, poručio je Horvat.

“U sljedećih nekoliko dana će jedan adekvatni broj kontejnera biti na lokacijama, kao i mobilne kućice, ali i sva državna imovina, kroz Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje, u ovom trenutku priprema se tridesetak stanova, pa će 30 do 35 obitelji vrlo skoro moći naći privremeni smještaj”, najavio je.

Uslijedit će, dodaje, “adekvatna priprema za organiziranu obnovu, ne tako kompliciranim postupcima kao što se priprema za Zagreb.”

Podsjeća kako je od 1995. do 2000. hrvatska država obnovila i napravila 150 tisuća građevinskih objekata, od čega 25 tisuća na Banovini. “Ako smo to mogli nakon rata siguran sam da to možemo i sada”, istaknuo je.

Humanitarnu pomoć dostavljati u dogovoru sa Stožerom

Horvat moli sve one koji su se već sada pripremili da tijekom sutrašnjeg dana na prostor pogođen potresom dostavljaju humanitarnu pomoć to ne dostavljaju samoinicijativno na konkretne adrese, već da to bude u kontaktu sa Stožerom, Crvenim križem i drugim organizacijama na terenu.

Po njegovim riječima, za lokalne stožere u ovom trenutku nije ključni problem novac, a s današnjim danom jedinice lokalne i područne samouprave imaju određena sredstva na svojim računima koja su operabilna.

Većim problemom Horvat smatra to što su institucije u porušenim i oštećenim zgradama te ne funkcioniraju.

“Sustavno pristupanje obnovi mora dislocirati i u funkciju staviti općine i gradove, njihove upravne odjele da bi se pokrenuo proces, pripremilo rušenje, uklanjanje, obnova i izgradnja novih objekata za koje mora predložak dati struka koja sjeda za stol tokom sutrašnjeg dana”, rekao je.

Do kraja tjedna izgled prvih objekata s kojima kreće sanacija

“Do kraja tjedna očekujem i prvi izgled objekata kojima ćemo u sanaciju, bit će to tipski objekti, montažna, drvena, betonska i zidana građa ovisno na kakav prostor idemo, je li ruralni ili gradski”, najavio je.

Horvat je uvjeren i kako će situacija biti puno bolja, organiziranija nego u prva tri dana od potresa.

“Sve institucije države odradile su promptno i kvalitetno, od Crvenog križa, HGSS-a, Stožera civilne zaštite, hrvatske vojske i policije. Ulazimo u deveti dan nakon potresa, siguran sam da je stanje puno bolje i organiziranije nego što je to bilo na dan potresa”, zaključio je.