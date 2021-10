Uoči sjednice Vlade, ministar Radovan Fuchs komentirao je stanje s koronavirusom i školstvom u Hrvatskoj.

Istaknuo je da je situacija izrazito loša u čitavoj zemlji, ali loš je i velik broj djece koja su pozitivna, no kliničke slike kod djece su prihvatljive.

"Danas će se taj broj ukupno zaražene djece približiti 5000. U tom smislu su donesene i te odluke, a donose ih lokalni stožeri. U ovom trenutku imamo generalno povećanje zaraze među učeničkom populacijom. Najviše u Zagrebu u Rijeci, ali i u ostatku zemlje'', rekao je ministar.

Jedna županija traži produljenje online nastave

Otkrio je kako je jedna županija tražila da se nastava provodi prema C-modelu, odnosno na daljinu.

''Zvao me župan Šibensko-kninske županije, koji jako intenzivno razmišlja da produlje C-model još tjedan dana nakon Svih svetih. Nadam se da će ovo usporiti pandemiju unutar dječje populacije'', kaže Fuchs.

Ministar je potvrdio kako postoji mogućnost da se nastava na daljinu produlji i na tjedan dana iza Svih svetih za cijelu zemlju.

''Koja je županija sada u Hrvatskoj tako dobra da mislite kako bi trebalo ostaviti sve kako jest?'', kaže Fuchs te dodaje da ga brine porast broja oboljele djece.

Ovo nije zatvaranje škola

''Neću ulaziti u to trebaju li nam covid-potvrde, to će odlučiti Stožer. Pazite što je bilo prošle godine. Ministarstvo i ja bili smo napadani jer nismo dali da se zatvaraju škole. Za razliku od ostalih zemalja, mi smo imali otvorene. U prošlom valu djeca su kod nas imala najmanje online nastave. Ovo nije zatvaranje škola, to je prelazak na online školu dva dana. A koliko dugo će se morati produljiti, ne znam'', rekao je.

Što se tiče roditelja čiju djecu nema tko čuvati, kaže kako su prošle godine organizirali da se u školama može čuvati djecu. "Ako se ovo produlji, razmislit ćemo opet o tome'', kazao je.