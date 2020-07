ĆORIĆ PROGOVORIO O 22 MILIJARDE KOJE DOBIVAMO OD EU: ‘Ništa nije besplatno i to treba imati na umu’; Otkrio je što će biti s plaćama i mirovinama

‘Definitivno okolnosti nisu najsretnije, međutim Malenica je jak tako da bit će to sve ok. Većina kolega i kolegica imala je kontakt s Malenicom prošli četvrtak na sjednici Vlade’

Ministar novog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji uključuje resore gospodarstva, energetike, klimatskih promjena i zaštite okoliša, Tomislav Ćorić, komentirao je za RTL vijest da je ministar uprave Ivan Malenica zaražen koronavirusom.

“Bili smo u kontaktu i koristim i ovu priliku da kolegi Malenici zaželim sretan rođendan. Definitivno okolnosti nisu najsretnije, međutim Malenica je jak tako da bit će to sve ok. Većina kolega i kolegica imala je kontakt s Malenicom prošli četvrtak na sjednici Vlade”, rekao je Ćorić.

Milijarde nisu besplatne

Ćorić je u razgovoru za RTL komentirao i omotnicu od čak 22 milijarde eura za oporavak ekonomije posrnule u koronakrizi koje Hrvatska može trošiti četiri, odnosno sedam godina. Kazao je i kako ove milijarde iz Europske unije nisu besplatne, ali su sjajna vijest.

“Ništa nije besplatno i to treba imati na umu. Ovaj novac je, odnosno vijest o 22 milijarde od čega vrlo izdašna količina nepovratnih sredstava je sjajna vijest i zapravo predsjednik Plenković je tu odradio jako dobar lobistički posao. Što se tiče apsorpcije ovih sredstava, na razini od 750 milijardi eura nešto više od 50 posto je bespovratno, 390 milijardi je u kreditima, u odnosu na 360.

To je sjajan novac, zašto? Zato što s jedne strane kad govorimo o bespovratnim sredstvima ona su pokrenula hrvatsko gospodarstvo u proteklih nekoliko godina i naša apsorbcija sredstava iz EU ugovorena koja su trenutno na razini od 95 posto ukazuju na to koliko je to bilo važno za pokretanje i gospodarski razvoj RH, izgradnju infrastrukture…

Ovaj iznos koji je velik kao dosadašnje dvije financijske omotnice, nam jači da ukoliko budemo konkurirali s pravim projektima zapravo imamo mogućnost da gospodarski rast dodatno perpetuiramo odnosno ubrzamo i da iz ove krize koja je pogodila cijeli svijet izađemo puno jači”, rekao je Ćorić.

Prvi novac tijekom jeseni

Rekao je da će određeni iznos novca prije svega usmjeriti u daljnje financiranje mjera gospodarskog oporavka i pomoć onim najugroženijim resorima što, kako kaže, činimo cijelo ovo vrijeme vlastitim sredstvima.

“Očekuje se da bi taj prvi novac od EU mogao doći tijekom ove jeseni, dakle tada će već ovaj pritisak koje mjere gospodarskog oporavka imaju na državne financije biti puno manji tog trenutka kad taj novac dođe. Što se tiče ostatka sredstava, programiranje nove financijske perspektive je u tijeku. Sve ono što će ići u smjeru kako poljoprivrede, tako održivog razvoja u različitim segmentima funkcioniranja gospodarstva, od čistih tehnologija. Imamo čitav niz resora koji očekuju taj novac u narednom razdoblju”, rekao je.

Ćorić tvrdi i da su građani već osjetili poboljšanje kvalitete života. “Sve ovo o čemu smo i do sada govorili građani su osjetili. Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture cesta, ulaganja u kulturnu baštinu. Sve je to nešto što smo svi zajedno osjetili kroz poboljšanje kvalitete našeg života. Inzistirat ćemo da što veći dio ovog novca bude usmjeren na gospodarstvo, gospodarske projekte. Ne nužno regionalnim, naravno da ćemo tu paziti i na regije koje su posebno osjetljive, tu posebno mislimo na Slavoniju, Baranju, Srijem. Posebno ćemo apostrofirati Dalmatinsku zagoru, odnosno Liku i Gorski kotar”, rekao je Ćorić.

O sigurnosti plaća i mirovina

Odgovorio je i jesu li sigurne plaće i mirovine u sljedećih sedam godina. “Tu ne možemo govoriti o takvoj vrsti uzročno-posljedične veze. Međutim ono o čemu možemo govoriti je da ovih preko 160 milijardi kuna što je više od jednog godišnjeg proračuna će biti sjajan izvor sredstava da se dodatno financiraju projekti. Kako u gospodarstvu, tako i u javnom sektoru.

Samim time osigurava se likvidnost za te projekte, njihove realizacije i radna mjesta. Dakle, posredno možemo govoriti o tome, zato što će drugi dio novca koji bi bio eventualno usmjeren u ove projekte, moguće će ga biti usmjeriti u plaće odnosno mirovine. Dakle i plaće i mirovine su kategorije idućih godina o kojima možemo govoriti s pozitivne strane”, kazao je za RTL.

