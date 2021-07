Saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac osvrnuo se na istupe predsjednika države Zorana Milanovića prilikom svog posjeta Bosni i Hercegovini. Smatra da on vrijeđa vlastite građane i građane druge zemlje te političke predstavnike.

"U svakom slučaju te poruke koje je Zoran Milanović kao predsjednik Republike Hrvatske izgovorio u susjednoj Bosni i Hercegovini su neuobičajene. Ne samo za predsjednika Republike, nego za bilo kojeg političkog predstavnika. Sasvim je neuobičajeno da ljudi toga ranga obilaze svijet i vrijeđaju svoje građane, političke predstavnike, univerzitetske profesore, u krajnjoj liniji da vrijeđaju i građane te zemlje, i narode te zemlje, a nerijetko i nama susjedne zemlje. Politika uvreda, politika vrijeđanja nije politika koja može na bilo koji način pomoći da se međuetnički odnosi unaprjeđuju, da se prava manjina unaprjeđuju, da se prava naroda unaprjeđuju i da se unaprjeđuju odnosi između država", ustvrdio je Pupovac za Radio Sarajevo.

Privatna osoba u javnim poslovima

Pupovac drži da se Milanović kao predsjednik Republike Hrvatske ponaša "kao privatna osoba u javnim poslovima". "To je najveći problem i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, svugdje gdje on, zapravo, komunicira. Meni kao saborskom zastupniku nije to dopušteno, a da ne govorimo o predsjedniku Republike. Takvim oblikom govorenja i ponašanja, ne može se stvoriti ništa pozitivno. Može se stvoriti samo negativno. Može se postaviti pitanje što se, zapravo, događa, što je posrijedi", rekao je Pupovac.

Ustvrdio je kako predsjednik države treba graditi prijateljske odnose, čak i kad oni nisu dobri. Umjesto toga, kaže, Milanović se koristi - kulturološkim rasizmom.

"Ako postoje pitanja, a postoje, ako postoje problemi, a postoje, možemo li onda ta pitanja i te probleme rješavati tako da druge uključimo u dijalog, a ne da ih vrijeđamo, da ih ponižavamo? Dakle, to je ono što bi trebao raditi netko tko ima mandat od naroda da predstavlja zemlju, da gradi prijateljske odnose. Ako ti odnosi nisu najbolji, da ih unaprjeđujemo. Ovo sasvim sigurno nije dobro – ni za koga – čak ni za one koji misle da je to trenutno za njih dobro. To smo već prošli. To smo već iskusili. Tu vrstu neodgovornog jezika smo već davno platili.

Kulturološki rasizam

Koristi se izrazima koji su nalik na kulturološki rasizam, i to je zabrinjavajuće. To bi trebalo zabrinuti predstavnike hrvatskog naroda. To bi trebalo zabrinuti ljude koji u Hrvatskoj vode računa o odnosima sa susjednim zemljama i vode računa o pripadnicima hrvatskog naroda u susjednim zemljama. To možda može biti dopadljivo na prvi trenutak, ali već na drugi, već sutra, ili prekosutra, svaki ozbiljan čovjek bi se trebao zabrinuti. Ako postoje problemi u odnosima između Hrvata, Bošnjaka, Srba, ako postoje neke stvari koje se trebaju bolje riješiti, onda se ta komunikacija treba početi rješavati na drugačiji način. Ovo sigurno nije dobar način", zaključio je Pupovac.