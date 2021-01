MILANOVIĆ ZAMOLIO HOS-OVCE: ‘Ne radite to više, taj pozdrav je nacistički’; Komentirao i Tušekovu snimku: ‘Dobro je da ljudi ovo vide’

‘Molim ljude iz HOS-a da to više ne rade. Taj pozdrav je nacistički pozdrav i prlja sve ono što su oni radili’

Nakon polaganja vijenca kod skulpture Mojsije’ na židovskome groblju na Mirogoju, povodom Dana sjećanja na žrtve Holokausta, predsjednik Zoran Milanović se osvrnuo na incident u Zadru kad je napustio obilježavanje akcije Maslenica zbog natpisa “Za dom spremni” na odorama HOS-ovaca.

Milanović je uputio “molbu ljudima iz HOS-a da to više ne rade. Taj pozdrav je nacistički pozdrav i prlja sve ono što su oni radili. Ali to je molba, ja to ne mogu fizički spriječiti”, ustvrdio je.

“Obrazovanje, ponavljanje, edukacija, ne indokrtinacija i ne agitprop. U Njemačkoj je to trajalo 25 godine, prije nego se sistemski prve generacije dječaka i djevojčica krenulo obrazovati. Te stvari ne idu preko noći. Rat u Hrvatskoj je ostavio ozbiljne traume. I ekonomske, ali i one emocionalne. Ovi izgovori da je to zapisano negdje… Greška. Greška se ispravlja. Dogodilo se. Makni to, izbriši to. To je upravo ono što čini razliku između ozbiljne države i neozbiljne države”, rekao je Milanović.

Njemački model

Kaže da je o pozdravu “Za dom spremni” govorio vrlo jasno i da više ne želi govoriti o tome. “To neka sada preuzmu oni koji to mogu promijeniti. Držao bih se koliko je više moguće njemačkog modela. Ne može se doslovno prepisati, ali to je moguće u najvećoj mjeri oponašati”, rekao je Milanović te dodao da o tome s nikim neće razgovarati, još manje lobirati, ali da je o tome jasno izrekao svoj stav.

Kao izaslanici premijera Andreja Plenkovića, na polaganju zajedničkog vijenca bili su još predsjednik Sabora Gordan Jandroković te Boris Milošević i ministrica Nina Obuljen Koržinek.

Milanović je komentirao i slučaj Žarka Tušeka, odnosno sporne snimke na kojima se čuje kako Tušek pokušava kupiti vijećnika. Milanović je kazao kako je korupcija kazneno djelo te da ne zna što znači politička odgovornost.

“Ne vidim kaznenu odgovornost. Ovo nije trgovina utjecajem, nego anticipirana trgovina utjecajem. Dobro je da javnost vidi ovo, kakvim se metodama stranke služe”, rekao je Milanović.