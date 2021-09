Predsjednik Zoran Milanović danas se na Pantovčaku susreo s crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem.

"Razlog mog poziva je moja želja da dam podršku modernoj, građanskoj Crnoj Gori, onakvoj kakvu poznajemo zadnjih godina, mada ti odnosi nisu bili bez određenih upitnika. Većinu toga smo razjasnili", rekao je Milanović.

"Crna Gora je sigurno od 1997. godine, kada je prosvjednike SNP-a u maršu na Tuzi, kada se svjetina išla fizički obračuna, zaustavila ih je policija kojima je upravljao Đukanović, odnosno Vlada. To je prvi puta na prostorima divljačke Jugoslavije da je u tim krajevima policija koju kontrolira jedna etnička skupina stala u zaštitu nacionalne manjine koja je tretirana kao neprijatelj", kazao je Milanović.

Treba li čekati da cijeli Zapadni Balkan uđe u EU?

"Otvorili su zadnje poglavlje pregovora. I sada je pitanje što dalje?", rekao je Milanović i dodao da je Crna Gora na pragu EU. "Srbija, koja isto tako pregovara, nisam siguran imaju li oni uopće cilj ući. Pitanje je za milijun dolara treba li cijeli Zapadni Balkan tretirati kao jedinstven prostor i čekati da svi zajedno uđu. Crna Gora zaslužuje preferencijalni tretman. U protivnom, sama ideja pregovora nema smisla", kazao je Milanović.

"Neke države nisu ili ne žele biti spremne ili nemaju namjere ući", rekao je Milanović i dodao da će političarima na Zapadu govoriti o tome. Kazao je da će nakon posjeta Đukanovića premijeru i predsjedniku Sabora, još će se s njime družiti na Brijunima.

'Pogađa nas deficit pažnje s nekih europskih adresa'

"Crna Gora Hrvatsku doživljava kao dobrog susjeda, prijatelja, partnera u NATO-u i zemlju koja nas je podržavala i podržava u euro-atlantskim integracijama", kazao je Đukanović nakon susreta s Milanovićem na Pantovčaku.

"U razgovoru smo bili fokusirani na euro-atlantske integracije Crne Gore i Zapadnog Balkana. To znači stabilnost regije. Pogađa nas deficit pažnje s nekih najvažnijih europskih adresa", rekao je Đukanović. "Rusija na prostoru Zapadnog Balkana djeluje ne zbog Zapadnog Balkana nego zbog svoje borbe sa Zapadom", rekao je Đukanović.

"Danas se opet Zapadnom Balkanu plasira iluzija da bi trebao živjeti mimo svijeta i demokratskih tekovina", rekao je Đukanović i dodao kako sada prolaze kroz neugodne epizode. "Ipak i u tim situacijama i nakon njih, Crna Gora pokazuje odlučnost da ostane građanska država s europskim vrijednostima", rekao je Đukanović.

'Crna Gora je taoc spazmičnosti europske politike'

Milanović je ponovno govorio o tome da Crnu Goru treba primiti u EU.

"Svatko treći je višak. I Beograd i Moskva, Bruxelles u onoj mjeru u kojoj želite biti članica EU. Što sada stoji između Crne Gore i ulaska u EU. Izbori u Francuskoj? Oni će biti riješeni za manje od godinu dana. Nema prigovora koji su bili stavljeni Turskoj i nekim drugim državama. U Njemačkoj neće doći do bitnih promjena. Naš i moj zadatak je da, poučen iskustvom i Hrvatske i BiH, koja je polako počela tonuti u tamni hlad Zapadne Europe, kažem da se tamo nešto događa. Crna Gora je taoc spazmičnosti europske politike i stalnih izbora. Beograd ja ne ucjenjujem nikakvim ratnim odštetama i nije državnički da se to izvlači kao prepreka, osim 2000 nestalih hrvatskih ljudi. Na to ćemo morati dobiti odgovor. Imam sumnju u stvarne ciljeve beogradske politike kada je članstvo u EU u pitanju. To su nova pravila demokracije, tu nema varanja i privatnih medija. Ako ima, onda te svi napadnu", kazao je Milanović.

'Ne pozivam Hrvate u Srbiji da mlate hrvatskim zastavama'

Milanović je odgovorio i na pitanje o izjavi Milorada Pupovca da se iz Crne Gore u Hrvatsku prelio anti-srpski sentiment. "Ne znam za tu izjavu i ne znam što je točno rekao. Krenem li detaljno komentirati izjavu jednog manjinskog političara, a ne znam u zarez, zalutat ću. Cijeli život se borim protiv antisrpskog raspoloženja u Hrvatskoj. U mojoj Vladi su prebrojavali Srbe u čelo, na prste. Cijela moja politička karijera i život je bila borba za pravo onih koji su slabiji i koje sam držao slabijima od strane Beograda i čaršije. Kod nekih od njih prepoznajem da su se osilili", kazao je Milanović.

"Ako to netko misli, treba se pitati zašto je to tako", kazao je Milanović. "Ja ne pozivam Hrvate da po Srbiji i Vojvodini mlataraju hrvatskim zastavama jer je to nezdravo i to se ne radi. I drago mi je da su i Srbi jučer, i na Pupovčevu sugestiju, ostali hladne glave", rekao je Milanović i dodao da su u prošlosti problemi počeli zbog ''isticanja beogradske zastave gdje su Srbi bili manjina''.

Đuković je upozorio na sličnost situacije u Crnoj Gori 90-ih i danas i dodao da je "srpski svet" eufemizam za Veliku Srbiju iz 1990-ih. "SPC uporno ponavlja da ne postoji crnogorska državnost", kazao je Đukanović.