Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na konferenciji pod nazivom "Hrvatska kakvu trebamo – Zelenim razvojem protiv klimatske krize", a nakon nje se obratio meidjima.

Milanović je govorio o parlamentarnim izborima u Sloveniji.

"Vidjeli smo da su odnosi Hrvatske i Sloveniji bili stabilniji kada je na vlasti bio Janša, ali nisu bili ni neprijateljski kada je bila ljevica. Političari se uvijek nekom obraćaju. Ako žele spriječiti Hrvatskoj ulazak u šengen, nećemo propasti. Šta ćemo mi ići okolo i hvaliti se da smo u šengenu. Tak i tak svi misle da već jesmo. Ako nećemo ući u šengen zašto bih ja prljao ruke. To je politička odluka i to je mrvarenje", rekao je uvodno.

'Banožić je kriminalac'

Zatim je govorio o ministru Mariju Banožiću.

"Ministar je kriminalac. To je čovjek koji krši zakon zato što mu to udbašenković dozvoljava. Ljudi su proglašeni ološem. Ne mislim ja da je udbaša Tramišak, Oleg Butković i tako dalje. Ali dok god ne osude udbaša taj je za mene suodgovoran. Znate vi što je metafora i metonimija?"

Rekao je i da je Plenković pokvaren i zao, ali i da on i klošari te stvari smišljaju. Prozvao je Plenkovićeve roditelje, kažu da su u vrijeme Jugoslavije bili na pozicijama sustava kojeg je štitila Udba.

"Tko god je u onom sustavu od roditelja i djece, taj je znao da tu partiju štiti služba državne sigurnosti ili udba. Kome god je mater radila u vojnoj bolnici i imala kartone, ko' god je predavao komunikologiju u komunizmu, toga je štitila udba. Njihovi moraju sada biti kuš. Znate šta je udba? Kupite doma štednjak, kupite napu i nećete ju staviti iznad spavaće sobe. Znate da ide iznad štednjaka. E to je bila udba. Da usiše sve to."

'Anušiću, ti si pomagač'

Novinare je upitao jesu li ga slušali pa rekao: "O jeb...".

"Gotovina je nešto u ovoj zemlji. Tu nema oprosta. Morat će se od tog polusvijeta udbaškog ograditi. U protivnom, ako se ne ogradite, vi ste pomagači. Žao mi je Anušiću, ali ti si pomagač", rekao je.

O ulasku Finske u NATO

Komentirao je ulazak Finske u NATO.

"Bitna je velika profesionalna kopnena vojska. Dakle, mladi muškarci kvragu. I sofisticirani raketni sustavi, s njima Rusija uništava Ukrajinu. Američki tajnik i ministar obrane putovali su na pulferu vagona po noći, to je ponižavajuće. To je zato što Rusija ne dopušta da se leti. To je situacija u kojoj živimo. To je stvarnost, da vrh Amerike mora krišom ići u Ukrajinu. Vjerojatno u dogovoru s Rusima", rekao je.

"Ići korak dalje i u to uvlačiti Finsku koja je 50 kilometara od Sankt Petersburga. Mislim da je to opasno šarlatanstvo. Međutim, ne možemo reći ne. Nama je Finska važnija od Hrvatske i Hrvata u BiH, jel. Što se mene tiče, nek uđu u NATO, nek pikaju bijesnog medvjeda penkalom u oko. Ali dok se ne riješi pitanje izbornog zakona, dok se ne natjera Bakira Izetbegovića da promijene izborni zakon, sabor ne smije ratificirati ničiji pristup u NATO", rekao je pa dodao:

"Hoćete u NATO? Nema problema, taman imamo dovoljno vremena. Za Finsku je to vitalno pitanje, i za nas je hoće li u Hercegovini hrvatskog predstavnika birati Hrvati. E, sad će to čuti ljudi koji inače ne bi čuli. Jer ovoga je dosta", kazao je Milanović.

"Zagreb će navijati kao Bad Blue Boysi i Torcida zajedno da BiH bude u EU."