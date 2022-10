Predsjednik Zoran Milanović nije upoznat s idejom da se u Europi obučavaju ukrajinski vojnici, ali načelno ne podržava obuku "ratne žive sile" na hrvatskom tlu jer bi to značilo upetljavanje Hrvatske u taj rat više nego što je potrebno.

U izjavi novinarima rekao je da nije upoznat s idejom europskih ministara vanjskih poslova o obučavanju 15.000 ukrajinskih vojnika u Europi, ali je "ne podržava".

"Ne podržavam tu ideju zato što ne podržavam upetljavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba. To je dovođenje rata u Hrvatsku. Korektni smo, solidarni i to je to", rekao je.

'Ne idimo u to'

Ako bi Ministarstvo obrane RH bilo suglasno s takvom idejom Milanović im unaprijed kaže: "Ne idimo u to".

"Kao vrhovni zapovjednik (OS RH) to neću odobriti", poručio je.

Dodao je da na ratu u Ukrajini profitiraju mnogi, primjerice "politički paraderi".

Kazao je da strani polaznici stalno dolaze u Hrvatsku na obuku, "ali obučavanje ratne žive sile za rat u trećoj državi je nešto o čemu treba dobro razmisliti".

Kad je riječ o doniranju sredstava o tome odlučuje vlada i predsjednik podržava doniranje "tehničko-materijalnih sredstava samo ako ćemo dobiti zamjenska sredstva".

'Hrvatska obrana je na prvom mjestu'

"Lišavanje krvotoka hrvatske obrane (...) to ne mogu dopustiti", jer "hrvatska obrana je na prvom mjestu, a onda dugo, dugo ništa, onda NATO, a ona sve treće".

Milanović je pohvalio hrabrost ukrajinske vojske, koja nije članica NATO-a, ali koju NATO i neke članice NATO-a podržavaju.

"Obučavaju, financiraju, opskrbljuju" (...) "dakle NATO je faktor 100 posto uključen u rat u Ukrajini. To je činjenica".

Protiv toga neće govoriti ništa, ali ako to uključuje dalji hrvatski angažman protiv toga će biti, poručio je.