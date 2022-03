Predsjednik Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović u srijedu je održao govor u Pakracu gdje se obilježava 31. godišnjica početka Domovinskog rata.

"Pakarac je branilo malo dobrih ljudi", kazao je i dodao kako je uvijek sve ovisilo o malo dobrih ljudi koji su bili spremni poginuti. "Oni su spriječili da cijela Hrvatska padne", rekao je Milanović i usporedio to sa situacijom u Ukrajini.

"Pravo je naroda da sam bira svoj put na način da drugima ne radi štetu. I za Ukrajinu se bori malo dobrih ljudi, nadam se da nije premalo."

"Premijer nije trebao ono reći o pripravnosti vojske, to je ozbiljna stvar. Ljudi su se preplašili. Vojska je u redovnim uvjetima, nije u stanju pripravnosti. Neće ni biti u ovakvoj situaciji. Od velike ugroze za Hrvatsku nema ništa i neće biti. Premijer je rekao krivu formulaciju, nadam se da se to neće ponoviti", rekao je.

'Živjela naša domovina'

Predsjednik je rekao i kako je Hrvatskoj trebalo dugo da uđe u EU pa zato trebamo pomoći susjedima da što prije postanu države članice, a ne da ih ostavimo da se sami koprcaju u tom procesu.

"Da nas nakon ove krize sa koronom ne uhvati neka nova kriza", poručio je Milanović i dodao: "Živjela naša domovina! Živjela Hrvatska!"

"Kada je velika nevolja, mali stoje sa strane. Nisu pod stolom, ali po njemu ni ne tancaju."

Smatra da sankcije neće djelovati, bar ne kratkoročno, ali da treba biti zabrinut zbog prijetnji nuklearnim oružjem. Također se osvrnuo i na zahtjev da se Ukrajini hitno primi u Europsku uniju.

'Neke članice nisu ni priznale Kosovo...'

"Prije dva dana sam bio pozvan da potpišem zajedničku izjavu da se Ukrajini da status kandidata za pristup Europskoj uniji. Rekao sam da ću to napraviti pod uvjetom da se isto učini za Kosovo i Bosnu i Hercegovinu", rekao je te dodao da neke članice Unije nisu ni priznale Kosovo.

Objasnio je i kako je vrijeme da Beograd odluči gdje pripada: "Je li to Europska unija ili je to, iz sentimentalnih razloga, Rusija. Mjesto srpskog naroda je na Zapadu, a ne u Rusiji."

"Poruka Dodiku, nazvat ću ga, bilo bi dobro da se vrate u okvire institucija BiH. Za Beograd je trenutak da odluči gdje pripada, je li to EU ili Rusija", dodao je.

"Nije vrijeme da se iživljavamo na Srbiji, nego da im kažemo da je sad vrijeme da se odluče, sad gori. Ne morate osuditi Ruse. To je teško, ali razumijem. Idemo vidjeti je li vam mjesto na Zapadu ili Istoku, ovo je vrijeme za neke dalekosežne odluke. Zapad godinama maltretira BiH. Tamo je pola milijuna Hrvata, to je susjedna zemlja. Njima se odmaže s kilavom EU birokracijom, oni nikako da shvate te ljude i probleme", rekao je o BiH.

Rekao je da Srbija s Rusijom ima veze koje razumije, ali da je došlo vrijeme odluke: "Dečki, sada gori i nemojte da vas zapali."

Uputio savjet Dodiku

"Volio bih da je situacija drukčija, volio bih da je Ukrajina nakon osam godina zapadne pomoći pružila pravi, frontalni vojni otpor. To se nažalost nije dogodilo pa se sukob nakon dva dana preselio u velike gradove, to je katastrofa. Cijenim hrabrost ljudi, to je hrabrno, ali vojnički to nije bilo dobro organizirano", rekao je.

"Ja se nikad nisam čuo sa Zelenskim, sad za to nije ni vrijeme. Koja je korist od toga?" dodao je.

"Uvijek treba biti zabrinut. Treba biti zabrinut kad Ukrajina prijeti nuklearnim oružjem. Treba biti zabrinut i kad Rusija prijeti nuklearnim oružjem", rekao je Milanović.

"Kasno je za poruku mira. Kad je velika nevolja, mali stoje sa strane. Ne pod stolom, ali niti ne plešu na stolu", kazao je.

"Moj savjet Dodiku: vrati se u institucije BiH, bit će bolje za tvoj narod koji te podržava, možeš ostati bez toga", opet je komentirao Dodika.

'Sutra će uhapsiti Plenkovića'

Osvrnuo se i na probleme u hrvatskoj politici.

"Ne znam ima li Hrvatska ministra za obnovu, a sada se vodi postupak protiv još jednog ministra. Ne znam zašto ga nisu uhitili", rekao je Milanović aludirajući na ministra Josipa Aladrovića.

"Privesti ministra Vlade, bez da je Vlada rekla da je to moguće, je problem. Ministra možeš pokupiti iz kreveta, a saborskog zastupnika ne možeš. DORH može raditi što hoće, DORH može srušiti Vladu. Čak i ovakvu Vladu DORH ne bi smio moći srušiti", rekao je.

"DORH ima velike ovlasti, u redu. Neograničene ovlasti? Ne dolazi u obzir. To je kao da zapovjednik vojske može tenkom ići na kavu, ljudi bi se smrznuli od straha. Ja ne mogu izvesti tenk, to je složena procedura. Ali netko može uhititi koga želi. Ministar je ministar, mi smo država, mi nismo društvo mrtvih pjesnika, moraju postojati pravila i ograničenje u primjeni sile", kazao je.

"Evo, došao sam kao Jan Sobjenski pomoći Plenkoviću. Ne znam hoće li ga to spasiti", rekao je Milanović.

"Sutra će, figurativno, uhapsiti Plenkovića. Postoji razloga zašto postoji imunitet. Date li nekome prekomjernu silu, koristit će ju refleksno", zaključio je Milanović.

