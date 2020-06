MILANOVIĆ KOMENTIRAO PARLAMENTARNE IZBORE: ‘Ne sviđa mi se što se laže više nego ikad’

‘S koronavirusom treba naučiti živjeti, a ne stvarati paniku i dizati tenzije’, kazao je predsjednik Hrvatske

Predsjednik Republike Zoran Milanović kazao je kako otvaranje granica, u svjetlu širenja zaraze koronavirusa i parlamentarnih izbora, ne smatra ishitrenim odlukama:

“Nije ni kod nas bajno. Koronavirus je nezgodna bolest, znamo tko teško obolijeva, tko umire, koga treba najviše zaštititi, tu se ništa bitno nije promijenilo. Treba u tome biti konzistentan i onda donositi odluke. Ne znam ima li stožer još pravno utemeljenje za rad”, javlja N1.

Premda se u kampanju nije miješao, još jednom je pozvao građane da izađu na izbore:

“Po ne znam koji put pozivam ljude da iskoriste svoja prava. Ne nabijam im na nos da je to dužnost, ne, to je pravo, a da je dužnost, bilo bi sankcija. Bitno je da uvjeti na biračkim mjestima funkcioniraju”, istaknuo je predsjednik te dodao da nema prigovora.

Nemojmo dirati ovaj sustav glasanja

“Naš sustav biranja je dobar, nije savršen, ali postoji nešto važnije – javno povjerenje u legitimnost procesa. Da kad se zatvore birališta i zbroje glasovi, da nitko ne podiže ruku i nema prigovora. U Hrvatskoj gubitnici praktički istog trena priznaju rezultate izbora i to je dobar običaj, to je dobro za zemlju. Nemojmo dirati ovaj sustav glasanja, ne postoji savršen sustav, ali postoji javno povjerenje da je to to. Nikad neće moći svi glasati, čak i da hoće”, rekao je Milanović.

Dodao je da je korištenje javnih resursa u kampanji neizbježno i da je to sad “jalovo predbacivati Plenkoviću”, no i da nikad nije bilo više laži kao u ovoj kampanji.

“Ako stvari koristiš u svrhu kampanje, ljudi će to vidjeti. Nemam osnove da to kritiziram, građani će sami procijenti što je dobro. Mislim da je u Hrvatskoj to na normalnoj razini. Ne sviđa mi se što se laže više nego ikad. Uvijek je bilo natezanja i pretjerivanja u kampanjama, ali izvrtanja činjenica, laganja, izmišljanja, toga kao sad nikad nije bilo i u tom smislu kao zemlja nazadujemo. Ne biraju se sredstva”, istaknuo je predsjednik.

Ne zna zašto se otvaraju granice i napominje da bi nas Slovenija mogla staviti na crvenu listu. S koronavirusom treba naučiti živjeti, a ne stvarati paniku i dizati tenzije, zaključio je.