MILANOVIĆ KOMENTIRAO KRSTIČEVIĆEVU OSTAVKU: ‘To su jako delikatne stvari, ne bih u nikoga upirao prstom’

Predsjednik je kazao kako on zbog ove situacije ne bi prvi dan tražio Krstičevićevu ostavku

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović danas je komentirao ostavku koju je na mjesto ministra obrane podnio Damir Krstičević nakon jučerašnjeg pada zrakoplova ZLIN u kojemu su poginula dva pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva kod mjesta Biljane Donje pokraj Zadra, natporučnik Marko Novković i poručnik Luka Jagatić.

“To su jako delikatne stvari, ne bih ni u koga upirao prstom. Hoće li dati ostavku ne znam ni ja, on ne odgovara meni, on odgovara premijeru i Saboru. Teško je govoriti izvan konteksta, samo zbog ovoga, ne znam treba li dati ostavku”, rekao je Milanović, dodavši da mu se Krstičević javio, ali da ostavku nije spominjao. Upitan bi li on tražio Krstičevićevu ostavku, Milanović je rekao da on zbog ove situacije prvi dan ne bi tražio ostavku.

Predsjednik Republike posjetio je danas Modernu galeriju u Zagrebu koja je otvorena nakon stanke zbog pandemije i potresa u kojemu je oštećena te obići retrospektivnu izložbu Vatroslava Kuliša s radovima nastalima od 1974. do danas.

TKO SU MLADI PILOTI POGINULI U JUČERAŠNJEM PADU VOJNOG AVIONA? Kolega: ‘Nevjerojatno što ti je život. Prije samog letenja bili smo na ručku’

TKO JE ODGOVORAN? Zapovjednik Ninić kaže kako je kobni vojni zrakoplov pregledan prošli tjedan