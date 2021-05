MILANOVIĆ IZ SISKA PORUČIO: ‘Neću izmještati svoj ured kao bivša predsjednica’; osvrnuo se i na izbor predsjednika Vrhovnog suda

Milanović je u Sisku ustvrdio da obnova potresom pogođenih područja ‘ne teče nikako’

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas je u posjeti Sisku odakle je poručio da će ići svugdje gdje ga pozovu, ali da ne misli sa sobom seliti i Ured predsjednika.

“Ja sam predsjednik države, ne mislim izmještati ured kao bivša predsjednica, što je bio njezin izbor, Ja ću ovako”, rekao je Milanović novinarima.

‘Koji je smisao cjepiva ako se nećemo ponašati razumno?’

Potom je ustvrdio da obnova područja pogođenih potresima ne teče nikako te da su “neke stvari već trebale biti gotove”.

“No, u Sisku se nešto barem radi, za razliku od Zagreba gdje obnova stoji”, dodao je.

Osvrnuo se i na zahtjev udruge Glas poduzetnika koja je zatražila da se 15. svibnja ukinu sva ograničenja vezana uz epidemiju.

“S obzirom na to da je struka iskompromitirana za sljedećih nekoliko generacija, ovo je teška komplicirana bolest, ali od toga je ispalo sve što nije trebalo ispasti. Nije to samo u Hrvatskoj, nego i drugdje. Ja očekujem restrikcije, zato što je sve više i više ljudi cijepljeno. Ovo neće nestati, to je jasno, manje više su svi upitnici koji su postojali s početka izbrisani i postali točke ili trotočke. Virus je tu da ostane, ali morat ćemo početi normalno živjeti. Kad sam u društvu ljudi koji su cijepljeni, kažem da skinu maske. Koji je smisao cjepiva ako se nećemo početi ponašati razumno”, kazao je Milanović.

‘Odakle sucu Mrčeli ideja da propagira političke stavove?’

Komentirao je i izjavu suca Marina Mrčele, zamjenika predsjednika Vrhovnog suda koji je rekao da bi suci sami trebali birati predsjednika Vrhovnog suda. Milanović je to ironično prokomentirao kazavši: “Mislim da svi suci u Hrvatskoj trebaju imati plavu kosu i plave oči, a žene zelene ili smeđe.”

“Odakle ideja sucu da ide na televiziju i propagira političke stavove? To je politički stav. U EU način, metoda i izbor sudaca varira od države do države, to neka gospodin sudac i svi ostali pročitaju detaljno pa će vidjeti da nema jedinstvenog modela. To što je sudac rekao je potpuno besmisleno. Neka se stručnjaci počnu baviti nečime što je doista struka. Problem sucu je što ja kao nestranačka osoba predlažem osobu koja je nestranačka osoba i njemu to smeta”, rekao je Milanović te javno zamolio suce da ne govore o političkom sustavu u Hrvatskoj.

